Минобороны расширит список военных, имеющих право на бесплатный отдых

06:42 28 апреля 2018 0

Ведомство увеличит круг военнослужащих, имеющих право отдыхать в военных санаториях с семьей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны РФ собирается уравнять в правах на санаторно-курортное лечение контрактников и офицеров, служащих на должностях солдат и сержантов. Примечательно, что раньше такая возможность была только у офицеров и прапорщиков.

Ведомство уже разработало соответствующий проект изменений. В настоящий момент документ находится на стадии внутриведомственных согласований. Отмечается, что поправки должны вступить в силу в скором времени. «Уже в этом году контрактники смогут поправить свое здоровье в санаториях Минобороны. Сейчас военные санатории пользуются большим спросом, мест в летний сезон всем не хватает», — рассказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Контрактник вместе со своей семьей получат возможность съездить в военный санаторий раз в год во время отпуска и на основании медицинских показаний. А те, кто получил травму, заболевание или ранение во время несения службы смогут получить путевку вне очереди. На балансе Минобороны России находятся 48 санаториев, расположенные, в частности, на Черноморском побережье, в регионе Кавказских Минеральных Вод, а также других привлекательных и экологически чистых районах.