Сотрудникам «Российских железных дорог» (РЖД) предложили установить VPN для обхода блокировок. Соответствующую инструкцию по установке железнодорожникам разослали через корпоративное приложение.
В тексте сообщения уточняется, что некоторые приложения для работников РЖД могут работать некорректно из-за ограничения работы мессенджера Telegram на территории России. Далее сообщается, что данную проблему можно решить, установив VPN, пишет Life.ru. Далее в письме приводится список приложений, с помощью которых можно обойти блокировки.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора об ограничении работы Telegram в России. Доступ к мессенджеру будет вновь открыт только в случае, если его владельцы согласятся передать ФСБ ключи шифрования, передавало РТ.