Заработок Памфиловой за год уменьшился вдвое

00:27 09 мая 2018 0

Элла Памфилова раскрыла свой доход за 2017 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2017 году председатель Центризбиркома Элла Памфилова заработала 15,5 млн рублей, что вдвое меньше, чем годом ранее. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦИК.

Как отмечается в декларации, годовой доход включает в себя выручку с продажи недвижимости. Что касается имущества, в собственности главы ЦИК находится жилой дом с земельным участком, гараж и автомобиль Volkswagen Beetle.

В 2016 году доход Памфиловой составил 30,6 млн рублей, а в списке имущества также числилась доля в квартире площадью 86,2 «квадратов». Тогда в Центризиркоме, как напоминает РБК, объяснили, что председатель комиссии продала дом и земельный участок, а на выручку приобрела другую недвижимость.