СМИ сообщили о марше националистов в центре Киева

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 20:59
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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, революция, правый сектор, протесты, площадь независимости, народное вече
Митингующие требуют расследовать хищение в оборонно-промышленном корпусе УкраиныФото: Александр Кулаковский © URA.RU (фото из архива)

В центре Киева, на майдане Незалежности, прошел митинг ультраправой националистической партии «Национальный корпус» (организация запрещена в России). В акции приняли участие около двух тысяч граждан.

«Митингующие требуют расследовать хищение в оборонно-промышленном корпусе Украины», — пишут «Известия». За общественным порядком во время митинга наблюдали сотрудники полиции.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что военные предприятия страны в течение нескольких лет нелегально закупают в России детали для военной техники. Цены при закупках завышались многократно, а посредником в финансовой схеме выступал ранее принадлежавший президенту Украины Петру Порошенко завод «Кузница на Рыбальском».

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