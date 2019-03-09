СМИ сообщили о марше националистов в центре Киева

В центре Киева, на майдане Незалежности, прошел митинг ультраправой националистической партии «Национальный корпус» (организация запрещена в России). В акции приняли участие около двух тысяч граждан.
«Митингующие требуют расследовать хищение в оборонно-промышленном корпусе Украины», — пишут «Известия». За общественным порядком во время митинга наблюдали сотрудники полиции.
Ранее украинские СМИ сообщили о том, что военные предприятия страны в течение нескольких лет нелегально закупают в России детали для военной техники. Цены при закупках завышались многократно, а посредником в финансовой схеме выступал ранее принадлежавший президенту Украины Петру Порошенко завод «Кузница на Рыбальском».