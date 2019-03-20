Новак решил судьбу старой должности врио челябинского губернатора Текслера

Министерство не будет искать замену Текслеру Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Министерстве энергетики, где врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер занимал должность замминистра, решили не искать замену на его пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы министерства.

Издание уточняет, что обязанности Текслера распределят между другими замами. «Будет произведено перераспределение обязанностей между заместителями министра энергетики РФ», — заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Он отметил, что за время работы в министерстве, Текслер «внес большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», а также «зарекомендовал себя как ответственный и преданный своему делу профессионал». Новак также пожелал Текслеру успехов на должности губернатора Челябинской области.

Отставку бывшего главы региона Бориса Дубровского, напомним, президент России Владимир Путин принял во вторник, 19 марта. Решение о снятии Дубровского с поста было принято после коллегии Генпрокуратуры РФ, после которой антимонопольщики передали президенту компромат на бывшего челябинского губернатора.

Интересно, что самого Текслера готовили в губернаторы заранее, однако он должен был стать главой другого региона. Эксперты рассказали «URA.RU», кто такой Текслер, чем он знаменит и чего от него ждать региональным элитам.