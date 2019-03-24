23 марта 2019

Сирийские боевики устроили газовую атаку. Десятки людей пострадали

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 05:24
Размер текста
-
17
+
Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, Сирия, Дамаск
Боевики обстреляли провинцию ХамаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета
Война в Сирии

В больницу сирийского города Скальбия доставили по меньшей мере 21 человека с признаками отравления газом.

Это произошло после обстрела со стороны боевиков провинции Хама. Пациентов, как отмечает RT, доставили с удушьем из-за вдыхания «ядовитых газов». Информации об их состоянии нет.

Ранее Министерство иностранных дел России предупреждало о подготовке боевиками инсценировки химатаки. Провокацию готовили участники запрещенной в РФ террористической организации Хайат Тахрир аш-Шам. Боевые снаряды, как отмечалось, рассредотачиваются боевиками в тайниках в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...