В больницу сирийского города Скальбия доставили по меньшей мере 21 человека с признаками отравления газом.
Это произошло после обстрела со стороны боевиков провинции Хама. Пациентов, как отмечает RT, доставили с удушьем из-за вдыхания «ядовитых газов». Информации об их состоянии нет.
Ранее Министерство иностранных дел России предупреждало о подготовке боевиками инсценировки химатаки. Провокацию готовили участники запрещенной в РФ террористической организации Хайат Тахрир аш-Шам. Боевые снаряды, как отмечалось, рассредотачиваются боевиками в тайниках в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.