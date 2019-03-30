Медведев и члены правительства отчитались о доходах

Премьер-министр подал декларацию в установленные законом сроки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев и члены кабинета министров подали информации о своих доходах и находящемся в собственности имуществе за 2018 год. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Медведев и члены правительства России подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год», — сообщает RT. Декларации о доходах представителей российской власти, как этого требует законодательство, публикуются ежегодно.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что о своих доходах отчитался президент России Владимир Путин и высшие государственные чиновники. Информация о заработках главы государства и правительства будет официально обнародована в апреле.