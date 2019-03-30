29 марта 2019

Медведев и члены правительства отчитались о доходах

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
30 марта 2019 в 00:49
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, медведев дмитрий
Премьер-министр подал декларацию в установленные законом срокиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев и члены кабинета министров подали информации о своих доходах и находящемся в собственности имуществе за 2018 год. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Медведев и члены правительства России подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год», — сообщает RT. Декларации о доходах представителей российской власти, как этого требует законодательство, публикуются ежегодно.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что о своих доходах отчитался президент России Владимир Путин и высшие государственные чиновники. Информация о заработках главы государства и правительства будет официально обнародована в апреле.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...