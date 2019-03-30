Фотография Кищук моментально набрала множество лайков и комментариев Фото: страница Екатерины Кищук в Instagram

Бывшая солистка группы SEREBRO Екатерина Кищук удивила своих подписчиков новым фото на своей странице в Instagram. Певица опубликовала снимок, на котором она полностью обнажена. Из одежды на ней — только обувь.

Кищук не стала никак подписывать свой пост, зато за 15 часов он набрал более трех тысяч комментариев. Под фото подписчики восторгаются и удивляются действиям певицы: «Катя, ты прекрасна, но к чему это?», «Катя Кищук, ты что творишь», «Красотка».

Напомним, в 2018 году коллектив группы SEREBRO распался, певицы Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова решили начать сольные карьеры. 28 ноября продюсер Максим Фадеев объявил кастинг на попадание в коллектив, в феврале 2019 года он представил публике новый состав. В трио вошли Елизавета Корнилова, Ирина Титова и Марианна Кочурова.