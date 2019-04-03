Путин уволил посла России в Австралии

Посол России в Австралии Григорий Логвинов освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Освободить Логвинова Григория Семёновича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи», — говорится в указе. Следующим документом президент назначил на должность посла в Австралии Алексея Павловского.
62-летний Логвинов находится на дипломатической работе с 1979 года. Он представлял СССР и Россию в Китае и США, курировал тему ядерной проблемы Корейского полуострова в 2008—2016 годах. Последние три года служил в Австралии.
Павловский находится в системе МИД с 1988 года. С 2011 года он возглавлял в министерстве Четвертый департамент стран СНГ (к его ведению относятся отношения с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Южной Осетией).