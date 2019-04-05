Смешными находками в супермаркетах москвичи делятся в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

В социальных сетях набирают популярность фотографии забавных ошибок на ценниках или вывесках в российских супермаркетах. Из особенно смешных ляпов, которыми жители Московской области делятся друг с другом в интернете, журналисты составили собственный рейтинг.

В числе нелепых ошибок оказался ценник сочника, который уже успели окрестить «вечным». Дело в том, что срок годности продукта истекает только в 99-м году. В другом супермаркете обнаружили сразу два необычных фрукта — «яблоги» и «яблаки». Оба варианта странного написания слова «яблоки» были замечены на соседних ценниках.

В магазине Орехово-Зуева пользователи соцсетей нашли перчатки, изготовленные из неизвестного ранее материала — «козлина». «Комментаторы предположили, что бирку вешала работница фабрики, которую недавно бросил муж», — пишет портал «Подмосковье сегодня». На прилавках супермаркета в Балашихе местные жители обнаружили арахис «в коксе». А в продуктовом магазине в Химках постящимся покупателям предлагают лапшу быстрого приготовления с мясными вкусами. «К Великому посту», — гласит наклейка на ценнике.

Фото: портал «Подмосковье сегодня»

Фото: портал «Подмосковье сегодня»

Фото: портал «Подмосковье сегодня»

Фото: портал «Подмосковье сегодня»