В Подмосковье составили топ забавных ошибок в магазинах. «Арахис в коксе». ФОТО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 23:11
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, акция, ценник, супермаркет, супер цена
Смешными находками в супермаркетах москвичи делятся в соцсетяхФото: Анна Майорова © URA.RU

В социальных сетях набирают популярность фотографии забавных ошибок на ценниках или вывесках в российских супермаркетах. Из особенно смешных ляпов, которыми жители Московской области делятся друг с другом в интернете, журналисты составили собственный рейтинг.

В числе нелепых ошибок оказался ценник сочника, который уже успели окрестить «вечным». Дело в том, что срок годности продукта истекает только в 99-м году. В другом супермаркете обнаружили сразу два необычных фрукта — «яблоги» и «яблаки». Оба варианта странного написания слова «яблоки» были замечены на соседних ценниках.

В магазине Орехово-Зуева пользователи соцсетей нашли перчатки, изготовленные из неизвестного ранее материала — «козлина». «Комментаторы предположили, что бирку вешала работница фабрики, которую недавно бросил муж», — пишет портал «Подмосковье сегодня». На прилавках супермаркета в Балашихе местные жители обнаружили арахис «в коксе». А в продуктовом магазине в Химках постящимся покупателям предлагают лапшу быстрого приготовления с мясными вкусами. «К Великому посту», — гласит наклейка на ценнике.

Фото: портал «Подмосковье сегодня»
Фото: портал «Подмосковье сегодня»
Фото: портал «Подмосковье сегодня»
Фото: портал «Подмосковье сегодня»
Фото: портал «Подмосковье сегодня»

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