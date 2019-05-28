В Косово задержали россиянина

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 14:43
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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, арест, подозреваемый, заключенный, задержанный, под стражей
Под действия косовского спецназа попал член миссии ООН из РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Косово спецназ задержал гражданина РФ. Об этом на выступлении в парламенте заявил президент Сербии Александр Вучич.

«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK (миссия ООН в Косово — прим. ред.), — передает «Утро.ру» слова Вучича. По его заявлению, всего задержаны 23 человека. Глава страны заявил, что приводит военных в полную боевую готовность. Посольство РФ в Сербии выясняет обстоятельства произошедшего.

Республика Косово — частично признанное государство. Сербские власти считают эту территорию своей, но регион не признает власти Белграда.

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