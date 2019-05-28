В Косово задержали россиянина

В Косово спецназ задержал гражданина РФ. Об этом на выступлении в парламенте заявил президент Сербии Александр Вучич.
«В числе задержанных также российский гражданин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии UNMIK (миссия ООН в Косово — прим. ред.), — передает «Утро.ру» слова Вучича. По его заявлению, всего задержаны 23 человека. Глава страны заявил, что приводит военных в полную боевую готовность. Посольство РФ в Сербии выясняет обстоятельства произошедшего.
Республика Косово — частично признанное государство. Сербские власти считают эту территорию своей, но регион не признает власти Белграда.