Участок Белого моря закрыли после взрыва на полигоне ВМФ

В Архангельской области запретили купаться недалеко от места, где произошел взрыв ракетного двигателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участок Белого моря закрыли на месяц для свободного плавания. Недалеко от закрытой акватории произошел взрыв на полигоне ВМФ.

«Администрация морских портов западной Арктики опубликовала прибрежное предупреждение о запрете плавания в акватории Двинского залива», — сообщил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб в интервью изданию «Интерфакс».

Взрыв на полигоне в Архангельской области 8 августа произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ. Два человека погибли, шесть получили ранения, напоминает RT.

В городе Северодвинске, который находится примерно в 30 километрах от полигона, было замечено краткосрочное повышение радиационного фона. Жителям рекомендовали закрыть окна и не пускать детей на улицу.