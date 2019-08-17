Матери больных детей, рискующие из-за покупки лекарств, написали письмо Путину

Для ввоза запрещенных лекарств нужно волевое решение президента РФ, считают авторы послания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президенту РФ Владимиру Путину направили письмо с просьбой решить ситуацию с незарегистрированными в России препаратами против эпилепсии. Автором письма стала жительница Нового Уренгоя Наталья Дмитриева, дочь которой страдает от эпилепсии. Ее обращение к главе государства поддерждали 82 женщины из разных регионов страны, воспитывающие детей-инвалидов.

На своей странице «ВКонтакте» Наталья предложила всем матерям, которые нуждаются в лекарствах. заполнить анкету, чтобы потом отправить ее в администрацию президента. Там, по ее словам, будут решать вопрос об адресной помощи. Между тем в обращении к Путину женщины просят его «разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов». Авторы послания подчеркивают, что лекарства «успешно и законно» применяют во всем мире. Однако в нашей стране «мать просит лекарство, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств», говорится в письме.

Накануне глава фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила, что в Москве на почте задержали женщину, которая купила за рубежом «Фризиум» для больного эпилепсией сына. После допроса в ее квартире прошли обыски, было возбуждено уголовное дело. Ранее после вмешательства Кремля было прекращено уголовное дело в отношении Елены Боголюбовой, которую также задержали после получения посылки с незарегистрированным в РФ лекарством. Препарат предназначался для ребенка, страдающего болезнью Баттена.