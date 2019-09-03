Частным компаниям будет невыгодно работать на рынке, считают эксперты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект приказа, который устанавливает с 1 января 2020 года максимальную стоимость автомобильных и мотоциклетных номеров. Специалисты уверены, что такие ограничения сделают работу частных компаний, у которых автовладельцы будут заказывать знаки, убыточной.

Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Максимальная стоимость номера для автомобиля составит 2 тысячи рублей, для мотоцикла — 1,5 тысяч рублей, а бумажный номер «Транзит» должен стоить не дороже 200 рублей. Опрошенные « Коммерсантом» эксперты считают, что в таких условиях смогут работать только крупные изготовители номеров, а мелкие будут вынуждены закрываться.

В качестве примера глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева привела пункт продаж по изготовлению номеров одной из компаний в Ханты-Мансийске. В месяц в фирму поступает около 30 заказов. Чтобы оплатить зарплату сотруднику, аренду помещения, налоги и закупку заготовок для номеров компания вынуждена установить цену за комплект на уровне 3 тысяч рублей. Если стоимость опустить до 2-х, фирма начнет работать в убыток и ее придется закрыть.

Это подтверждает и другой источник издания на рынке, имя которого не раскрывается. По его словам, этим документом ФАС вынуждает компании конкурировать с государством. Для этого частникам придется снижать цену до 1,5—1,3 тысяч рублей, что сделает работу убыточной. «Новый закон позволяет пойти к частнику, но при таких тарифах желающих работать на рынке будет мало», — подчеркнул собеседник газеты.

Закон «О государственной регистрации транспортных средств» был принят в 2018 году. Планировалось, что ГИБДД будет назначать автовладельцам только сочетания букв и цифр, а сами номера нужно будет печатать у частных изготовителей. В августе Госдума приняла поправки к документу: он вступит в силу с 1 января 2020 года, а автовладельцы смогут выбирать — получать номера в ГИБДД (как сейчас) или у частника.