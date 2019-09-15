Создатель сериала «Убойная сила» разбился в ДТП

Художник-постановщик сериала «Убойная сила» и «Морские дьяволы» Валерий Боковенко погиб на трассе под Санкт-Петербургом.
«Страшное ДТП произошло в Тосненском районе Ленинградской области в минувшую субботу», — передает 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы. Смертельная авария случилась днем на 124-м километре трассы Кемполово—Шапки. Боковенко находился за рулем автомобиля Mazda. По неустановленной причине его автомобиль вылетел на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с Honda. От полученных травм Боковенко скончался на месте. Водителя второй иномарки в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данному факту правоохранители проводят проверку, сообщает «Пятый канал»
Валерий Боковенко родился в 1946 году. В качестве художника-постановщика он работал над сериалами «Убойная сила», «Морские дьяволы», «Небесный верблюд» и «Груз».