19 сентября 2019

Зеленский стал «почетным слепым» Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимира Зеленского хотят заставить помогать обществу незрячихФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинское общество слепых выдало президенту страны Владимиру Зеленскому удостоверение незрячего. С помощью документа организация хочет заставить главу государства оказывать ей помощь.

Удостоверение для Зеленского подготовило «Винницкое учебно-производственное предприятие Украинского товарищества слепых», пишет портал «Укринформ». Директор организации Константин Ильницкий передал документ соратнику президента Сергею Трофимову уточнив, что членами общества могут стать и зрячие люди.

«На имя Владимира Александровича Зеленского выписано удостоверение, что он является членом Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста», — сказал Ильницкий.

Инцидент, как уточняет VSE42.Ru, произошел на представлении нового губернатора Винницкой области. Сам Зеленский на мероприятии не присутствовал.

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