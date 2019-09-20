Зеленский стал «почетным слепым» Украины

Украинское общество слепых выдало президенту страны Владимиру Зеленскому удостоверение незрячего. С помощью документа организация хочет заставить главу государства оказывать ей помощь.
Удостоверение для Зеленского подготовило «Винницкое учебно-производственное предприятие Украинского товарищества слепых», пишет портал «Укринформ». Директор организации Константин Ильницкий передал документ соратнику президента Сергею Трофимову уточнив, что членами общества могут стать и зрячие люди.
«На имя Владимира Александровича Зеленского выписано удостоверение, что он является членом Украинского общества слепых. Поэтому он обязан нам помогать, передайте ему, пожалуйста», — сказал Ильницкий.
Инцидент, как уточняет VSE42.Ru, произошел на представлении нового губернатора Винницкой области. Сам Зеленский на мероприятии не присутствовал.