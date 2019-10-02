Путин присвоил звание Героя России главе «Ростеха»

Президент РФ Владимир Путин наградил главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Руководитель страны отметил вклад гендиректора госкорпорации в развитие оборонного комплекса страны.
«Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации „Ростех“ Сергею Чемезову звание Героя России», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Издание подчеркивает, что соответствующего указа нет на сайте Кремля, однако источники утверждают, что он был подписан еще несколько недель назад.
Звание Героя РФ присваивается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Чемезов получил награду за вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны.
Ранее такое звание получали другие высокопоставленные чиновники, имеющие отношение к оборонной промышленности. В 2018 году аналогичную награду получали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов, отмеченные за создание новых видов вооружений.