Житель Сибири чудом выжил в схватке с медведем. Видео

Житель Иркутской области выжил в схватке с медведем на Байкале
Житель Иркутской области выжил в схватке с медведем на Байкале

Житель Иркутской области Александр Горнаков чудом выжил после нападения медведя на побережье Байкала. Инцидент произошел 6 сентября во время прогулки мужчины в районе термальных источников Хакусы. О своей истории он рассказал журналистам.

«Сначала услышал рык, развернулся и увидел медведя. <...> Повалил меня, на бок. Сразу же ощутил резкую боль в плече… затем он начал кусать. Чиркнул по голове… Я пытаюсь ворочаться, закрываюсь в клубок… Ору. Он ревет, и я на него кричу», — рассказал Горнаков в беседе с Пятым каналом. В итоге мужчина смог отбиться от зверя. Сам инцидент произошел на берегу Байкала.

В последнее время случаи появления медведей вблизи населенных пунктов фиксируются все чаще: ранее хищников замечали в Магнитогорске у станции «Разъезд № 22», а также около жилых домов в Златоусте. Очевидцы снимали животных на видео и отмечали, что ранее подобных встреч не происходило. Специалисты связывают это с изменением среды обитания и поиском пищи.

