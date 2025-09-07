Житель Иркутской области Александр Горнаков чудом выжил после нападения медведя на побережье Байкала. Инцидент произошел 6 сентября во время прогулки мужчины в районе термальных источников Хакусы. О своей истории он рассказал журналистам.
«Сначала услышал рык, развернулся и увидел медведя. <...> Повалил меня, на бок. Сразу же ощутил резкую боль в плече… затем он начал кусать. Чиркнул по голове… Я пытаюсь ворочаться, закрываюсь в клубок… Ору. Он ревет, и я на него кричу», — рассказал Горнаков в беседе с Пятым каналом. В итоге мужчина смог отбиться от зверя. Сам инцидент произошел на берегу Байкала.
В последнее время случаи появления медведей вблизи населенных пунктов фиксируются все чаще: ранее хищников замечали в Магнитогорске у станции «Разъезд № 22», а также около жилых домов в Златоусте. Очевидцы снимали животных на видео и отмечали, что ранее подобных встреч не происходило. Специалисты связывают это с изменением среды обитания и поиском пищи.
