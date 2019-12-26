Путин признался, что не высыпается

Хоккейная команда Владимира Путина выиграли со счетом 8:5 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин признался, что мало спит. Об этом он заявил в разговоре с бизнесменом Геннадий Тимченко в перерыве предновогоднего товарищеского хоккейного матча на Красной площади.

«Мало спал — четыре-пять часов. Маловато», — приводит слова главы государства Life . В свою очередь Тимченко отметил, что много работает и из-за этого не так много времени уделяет тренировкам.

Ночная хоккейная лига (НХЛ)- это любительская спортивная организация, которая была основана в 2011 году по инициативе Путина и ветеранов хоккея. Предновогодний матч НХЛ прошел на Красной площади 25 декабря. Команда президента одержала победу со счетом 8:5. Путин забил больше половины голов.

В команде российского лидера были министр обороны Сергей Шойгу, а также хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Катасонов. Их соперниками оказались губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, а также музыкант Игорь Бутман и губернатор Подмосковья Алексей Воробьев.