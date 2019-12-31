Наргиз ответила на обвинения в русофобии: «В обиду я себя не дам!»

Наргиз не собирается покидать Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Наргиз заявила, что обвинения в том, что она ненавидит Россию являются «мерзкой и подлой ложью». Исполнительница подчеркнула, что никуда не уедет из страны, так как здесь «ее любят».

«Заявление о том, что я ненавижу Россию, а жителей этой страны называю „рожами“, является мерзкой и подлой ложью!» — написала Наргиз в Instagram. Она отметила, что готова подтвердить свои слова на детекторе лжи.

По ее словам, травлю в соцсетях организовали специально, после того как она расторгла контракт с известным лейблом. « Заказчик доволен, я — „враг народа“». — отметила певица, добавив, что никуда не собирается уезжать из страны. «В обиду я себя не дам! И из России я никуда не уеду! Так как любят меня тут. Вот такую странную, непохожую ни на кого, чертовку», — написала Наргиз.

Ранее Наргиз рассказывала, что ее дети живут в США и считают, что в России «медведи ходят по улице». На слова певицы отреагировал ее бывший продюсер Максим Фадеев. Он заявил, что всегда знал об «антироссийских настроениях» подопечной, пишет телеканал 360.