Вирусолог Мазус раскрыл особенности иммунитета россиян, которые помогут бороться с коронавирусом

Россиянам может помочь прививка от туберкулеза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Есть вероятность, что в России течение заболевания коронавирусом будет более спокойным, чем в других странах. Это связано с тем, что большинство россиян привиты от туберкулеза вакциной БЦЖ, благодаря которой активируется иммунная система. Об этом заявил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

«Есть серьезные данные о том, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, создает определенный иммунный фон в нашем организме. И это позволяет надеяться на то, что у нас распространение инфекции будет ниже, чем в Европе», — рассказал Мазус на онлайн-конференции «Вирус COVID-19. Международный опыт и уроки для России».

При этом Мазус уточнил, что многие россияне уже переболели коронавирусом бессимптомно. Поэтому в России необходимо ввести повсеместное тестирование. Это, по его мнению, позволит актуализировать ситуацию в стране.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день известно о 4149 случаях заражения коронавирусом в России. Еще 281 человек выздоровел, 34 скончались. По некоторым данным, вскоре в России будут задействованы экспресс-тесты, которые способны диагностировать коронавирус за 30 минут, передает телеканал 360. Ожидается, что пилотный проект по применению тестов в Москве и в Московской области начнется в апреле.