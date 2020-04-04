03 апреля 2020

Вирусолог Мазус раскрыл особенности иммунитета россиян, которые помогут бороться с коронавирусом

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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Россиянам может помочь прививка от туберкулезаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Есть вероятность, что в России течение заболевания коронавирусом будет более спокойным, чем в других странах. Это связано с тем, что большинство россиян привиты от туберкулеза вакциной БЦЖ, благодаря которой активируется иммунная система. Об этом заявил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

«Есть серьезные данные о том, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, создает определенный иммунный фон в нашем организме. И это позволяет надеяться на то, что у нас распространение инфекции будет ниже, чем в Европе», — рассказал Мазус на онлайн-конференции «Вирус COVID-19. Международный опыт и уроки для России».

При этом Мазус уточнил, что многие россияне уже переболели коронавирусом бессимптомно. Поэтому в России необходимо ввести повсеместное тестирование. Это, по его мнению, позволит актуализировать ситуацию в стране.

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день известно о 4149 случаях заражения коронавирусом в России. Еще 281 человек выздоровел, 34 скончались. По некоторым данным, вскоре в России будут задействованы экспресс-тесты, которые способны диагностировать коронавирус за 30 минут, передает телеканал 360. Ожидается, что пилотный проект по применению тестов в Москве и в Московской области начнется в апреле.

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© Служба новостей «URA.RU»
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