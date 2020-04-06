Организаторы Российско-Китайcкого ЭКСПО решили не отказываться от проведения выставки на Урале

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ИННОПРОМ-2018. Первый день международной выставки. Екатеринбург , китай, российско китайское экспо, иннопром2018, международная промышленная выставка
Мероприятие совместят с Иннопромом и проведут в 2021 годуФото: Анна Майорова © URA.RU

Седьмое Российско-Китайcкое ЭКСПО планируется провести в Екатеринбурге в 2021 году совместно с выставкой ИННОПРОМ, такое решение принял федеральный оргкомитет выставки. Перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

Выставка должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и работать одновременно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. URA.RU рассказывало о проблемах с подготовкой мероприятия — совещание с участием Министерства коммерции КНР не могли провести из-за ограничений поездок китайских чиновников за рубеж.

Выставку Иннопром в 2020 году отменил Денис Мантуров — об этом было официально объявлено 1 апреля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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