Организаторы Российско-Китайcкого ЭКСПО решили не отказываться от проведения выставки на Урале

Мероприятие совместят с Иннопромом и проведут в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Седьмое Российско-Китайcкое ЭКСПО планируется провести в Екатеринбурге в 2021 году совместно с выставкой ИННОПРОМ, такое решение принял федеральный оргкомитет выставки. Перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

Выставка должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и работать одновременно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ. URA.RU рассказывало о проблемах с подготовкой мероприятия — совещание с участием Министерства коммерции КНР не могли провести из-за ограничений поездок китайских чиновников за рубеж.

Выставку Иннопром в 2020 году отменил Денис Мантуров — об этом было официально объявлено 1 апреля.