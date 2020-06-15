14 июня 2020

Новые правила заселения неженатых пар в номера удивили соцсети. «Наконец-то шариат»

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день Международного Форума Добровольцев. Сочи, отель, номер отеля, гостиница, пансионат, отдых, отпуск
Гостиницы не будут просить свидетельство о браке у туристов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователей соцети «ВКонтакте» удивили новые правила заселения неженатых пар в один номер. Их смутило, что Роспотребнадзор рекомендовал заселять вместе только женатых людей и семьи.

«Наконец-то шариат», — прокомментировал новость пользователь Салимата Траоре. «А как же программа о повышении рождаемости? Ребятишек делать можно только со штампом в паспорте? Маразм крепчает», — возмутился Kitti Lloid. «Прибыль резко упадет», — уверен Slava Zaytzev.

Некоторые пользователи сравнили происходящее сейчас в России со временами СССР. «Совок», — высказался Михаил Дмитриев. «Прямо как в советские времена. Возвращаемся в прошлое», — считает Сергей Уваров. «И это СССР сравнивали с миром Оруэлла?! Какой дурдом!» — написал Николай Говорухин.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал селить в один номер только семьи и женатые пары, передает телеканал 360. Однако в Федеральном агентстве по туризму России рассказали, что у туристов, приехавших на отдых вместе, при заселении в гостиницу не будут просить свидетельство о браке, пишет сайт VSE42.RU.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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