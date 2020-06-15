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Ранее Роспотребнадзор рекомендовал селить в один номер только семьи и женатые пары, передает телеканал 360 . Однако в Федеральном агентстве по туризму России рассказали, что у туристов, приехавших на отдых вместе, при заселении в гостиницу не будут просить свидетельство о браке, пишет сайт VSE42.RU .

Некоторые пользователи сравнили происходящее сейчас в России со временами СССР. «Совок», — высказался Михаил Дмитриев. «Прямо как в советские времена. Возвращаемся в прошлое», — считает Сергей Уваров. «И это СССР сравнивали с миром Оруэлла?! Какой дурдом!» — написал Николай Говорухин.

«Наконец-то шариат», — прокомментировал новость пользователь Салимата Траоре. «А как же программа о повышении рождаемости? Ребятишек делать можно только со штампом в паспорте? Маразм крепчает», — возмутился Kitti Lloid. «Прибыль резко упадет», — уверен Slava Zaytzev.

Пользователей соцети «ВКонтакте» удивили новые правила заселения неженатых пар в один номер. Их смутило, что Роспотребнадзор рекомендовал заселять вместе только женатых людей и семьи.

Гостиницы не будут просить свидетельство о браке у туристов Фото: Анна Майорова © URA.RU

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