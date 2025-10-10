Астролог объяснил видео с падением астероида на Луну

Астролог Короткий: якобы врезавшийся в Луну астероид был сгенерирован ИИ
Видео с астероидом, врезавшимся в Луну, сделано с помощью ИИ
Видео с астероидом, врезавшимся в Луну, сделано с помощью ИИ Фото:

Распространившееся в интернете видео, на котором якобы зафиксировано падение крупного астероида на Луну, не имеет отношения к реальности — оно сделано с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий.

«Это сделано ИИ, к реальности отношения не имеет», — подчеркнул Стас Короткий, его слова передает РИА Новости. Он пояснил, что скорость движения объекта на кадрах составляет не менее тысячи километров в секунду, что в десятки раз превышает максимальные зафиксированные скорости метеоров на орбите Земли. Кроме того, размеры астероида, судя по угловым величинам на видео, достигают 50 километров в диаметре, а таких крупных околоземных тел на данный момент не обнаружено — их появление было бы замечено задолго до возможного столкновения с Луной.

Астроном также указал на ряд визуальных признаков подделки. По его словам, на смоделированном видео после удара астероида возникает характерный «грибообразный» выброс, что невозможно в условиях отсутствия атмосферы на Луне. В реальности подобное столкновение привело бы к полусферическому разлету материала из кратера. Кроме того, изображение лунных кратеров на видео не соответствует реальному рельефу поверхности спутника, в том числе и далеко от линии терминатора.

Ранее в социальных сетях появилось видео, сопровождаемое подписью: «НАСА удалось снять, как астероид врезается в Луну». Ролик быстро набрал популярность и вызвал бурное обсуждение в интернете. Однако специалисты подчеркивают, что на данный момент ни один научный центр не зафиксировал падения столь крупного астероида на поверхность Луны.

