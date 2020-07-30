В Польше обезглавили памятник герою СССР маршалу Рокоссовскому

В польском городе Легница вандалы украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Инцидент произошел в ночь на 30 июля, сейчас полиция ищет виновных.
«Скульптура Рокоссовского весом около 600 кг была установлена у кладбища Красной армии. Она была частью экспозиции легницкого Музея меди. Ночью она пропала. Днем сотрудники музея сообщили полиции, что часть фигуры найдена на поле у Щитницкой улицы. Полицейские обнаружили скульптуру без головы», — пишет ТАСС.
Сейчас полиция ищет причастных к преступлению, а следователи пытаются выяснить, как мемориал оказался в поле. По данным агентства, ранее в Легнице неоднократно происходили акты вандализма в отношении памятников Рокоссовскому.
Константин Рокоссовский родился в Варшаве в 1896 году. Участвовал в составе российской армии в первой мировой войне. В 1917 прешел в Красную гвардию, а позже — в Красную армию. Является дважды Героем Советского союза и кавалером Ордена «Победа». 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы в Москве.
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