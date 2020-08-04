Каждый пятый ребенок в России живет за чертой бедности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Затяжная пандемия коронавируса может привести к очередному падению цен на нефть во всем мире. Такой прогноз дал Центробанк РФ. Во вторник стоимость сырья марки Brent снизилось на 0,66% и составила 43,86 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела до 40,75 доллара за бочку (-0,63%).

Официальный курс евро к рублю на торгах снижался на 6,36 копейки. К утру вторника он составил 86,08 рубля. Курс доллара, установленный Центробанком, увеличился на 73 копейки и теперь составляет 73,08 рубля.

Что происходит в России

В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст. Согласно инициативе партии «Справедливая Россия», мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. По мнению руководителя партии Сергея Миронова, шанс на откат пенсионной реформы есть, потому что принявшее решение о повышении возраста правительство в январе 2020 года ушло в отставку.

Доходы российского бизнеса поставили исторический антирекорд за 20 лет. По данным Росстата, во II квартале 2020 года предприниматели заработали всего 3,5% от всех доходов населения страны: при общем доходе россиян в 14,6 триллиона рублей бизнес заработал 512 миллиардов. Тем временем, не менее чем в 20 регионах РФ местные власти предусмотрели для предпринимателей снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт, земельный участок. По уплате некоторых из них бизнес получил отсрочку или освобождение на три и более месяцев. В частности, в Иркутской, Свердловской и Магаданской областях имущественный сбор снижен вдвое и больше — до 1,1 и 0,5%.

Также Росстат выяснил, что каждый пятый ребенок в России живет за чертой бедности — то есть около 23% всех детей. Уровень бедности среди несовершеннолетних почти вдвое превышает общероссийский. Объясняют это тем, что почти половина из них приходится на категорию многодетных семей, а еще 40,6% проживают в малоимущих сельских семьях.

В Счетной палате РФ объяснили причину плохого состояния муниципальных и региональных дорог в стране. Оказалось, что власти непропорционально выделяют средства на их содержание. В частности, протяженность региональных дорог почти в 10 раз больше, чем федеральных (508 000 км против 57 000 км), однако денег на их содержание выделяется в восемь раз меньше.

Объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за шесть месяцев 2020 года составил рекордную сумму 2,9 трлн рублей. Такое увеличение доходов произошло благодаря восстановлению фондового рынка.

За успешную учебу для студентов хотят ввести скидки на обучение. Льготы коснутся тех, кто обучается в вузах на коммерческой основе. В ближайшее время авторы законопроекта внесут его на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Ситуация в мире

Польша оштрафовала «Газпром» на десятки миллионов долларов из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Управление по охране конкуренции и потребителей Польши объяснило штраф на сумму около 213 миллионов злотых отказом компании от сотрудничества с регулятором.

Совместные расчеты России и Китая в первом квартале 2020 года стали менее зависимы от доллара. Страны отказывались от американской валюты в 46% финансовых операций. Эксперты заявляют, что решение государств поэтапно отказываться от доллара в пользу национальной валюты наносит большой ущерб Вашингтону.

Россия запустила процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром. Ожидается, что в результате этого в российские бюджеты поступит больше средств. Это делается в рамках выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%. По данным Минфина, в 2019 году через Кипр из России вывели почти 2 триллиона рублей и эта сумма облагалась налогом по пониженным ставкам.

Прогнозы и мнения экспертов

Россиянам следует перейти на систему плавающего пенсионного возраста, где каждый человек сам решает, когда стать пенсионером. С таким предложением выступил профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер. Но для таких изменений в РФ нужна высокопроизводительная, инновационная экономика.

Осенью рубль и доллар будет дешеветь. В связи с этим экономист Владислав Жуковский советует вкладывать активы в золото и криптовалюту, поскольку они уже сейчас «дорожают как на дрожжах».

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