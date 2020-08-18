Александр Лукашенко сожалеет, что для наведения порядка в Белоруссии была использована сила Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии девятый день продолжаются протесты после президентских выборов. Во вторник, 18 августа, на забастовки вышли шахтеры, почтальоны, врачи и рабочие сахарного завода. По данным портала tut.by, после протестных акций в стране пропали 76 человек, большинство из них — мужчины. После массовых избиений протестующих президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил силовиков медалями за образцовое исполнение служебных обязанностей.

Протесты в Белоруссии

На протесты против результатов выборов президента Белоруссии вышли несколько предприятий. Среди них — «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод, «Минский тракторный завод» и другие. Также митинги проходят в Могилеве, Гомеле и ряде других населенных пунктов страны . На площади Независимости в Минске собрались несколько тысяч человек. Правоохранительные органы, как все последние дни, не мешают манифестантам.

На сегодняшний день в ОВД Белоруссии остаются 44 арестованных за участие в несанкционированных акциях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление, что для наведения порядка в стране были использованы силы специальных операций.

Действия оппозиции

Белорусская оппозиция заявила, что создаст альтернативную власть в стране до конца этого дня. Также они представили список членов координационного совета, куда включили лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич. Всего в состава совета вошли 70 человек. Среди них юристы, журналисты, политики, бизнесмены и представители рабочих и творческих специальностей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями. По его мнению, в состав штаба вошли «обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты». В ответ доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что координационный совет белорусской оппозиции не ставит целью захват власти неконституционным путем.

Лукашенко также заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов на президентских выборах, но ей это уже не актуально, поскольку нужны новые выборы. Однако кандидаты в президенты на прошедших в Белоруссии выборах и их представители заявили, что власти республики не обращались к ним с предложением о пересчете голосов.

Войска Белоруссии приведены в готовность

Белорусские войска на западной границе страны приведены в полную боевую готовность , заявил Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул, что около западных границ страны происходит нагнетание обстановки. Ранее Лукашенко заявлял, что страны Запада наращивают военную мощь в регионе.

Отношение России

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В разговоре с Меркель Путин заявил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии неприемлемо. А в разговоре с лидером Франции президент РФ подчеркнул, оказание давления на власти Белоруссии недопустимо. Позже состоялся третий телефонный разговор Путина с Лукашенко за четыре дня, в ходе которого российский лидер рассказал об итогах беседы с Меркель и Макроном.

Президент России Владимир Путин будет вмешиваться в обстановку внутри Белоруссии в случае иностранного вторжения, заявил в разговоре с URA.RU директор белорусского Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков также предположил, что ввод российских войск в Белоруссию возможен, но только для того, чтобы предотвратить государственный переворот.

Реакция мирового сообщества

Зарубежные издания пристально стали следить за внутриполитической обстановкой в Белоруссии. Журналисты как один называют действующего президента Александра Лукашенко автократом и «истрепанным» правителем, а обращение за помощью к российскому лидеру — проявлением слабости.

Вместе с тем американские политики осудили желание России оказать «военную помощь» Белоруссии. Конгрессмены комитета по иностранным делам Майкл Маккол и Элиот Энгел считают, что Москва действует против свободы Белоруссии. А президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с РФ ситуацию в Белоруссии. По его мнению, в республике «недостаточно демократии».

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