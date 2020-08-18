В Белоруссии девятый день продолжаются протесты после президентских выборов. Во вторник, 18 августа, на забастовки вышли шахтеры, почтальоны, врачи и рабочие сахарного завода. По данным портала tut.by, после протестных акций в стране пропали 76 человек, большинство из них — мужчины. После массовых избиений протестующих президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил силовиков медалями за образцовое исполнение служебных обязанностей.
Протесты в Белоруссии
На протесты против результатов выборов президента Белоруссии вышли несколько предприятий. Среди них — «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод, «Минский тракторный завод» и другие. Также митинги проходят в Могилеве, Гомеле и ряде других
На сегодняшний день в ОВД Белоруссии остаются
Действия оппозиции
Белорусская оппозиция заявила, что создаст альтернативную власть в стране до конца этого дня. Также они представили список членов координационного совета, куда включили лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич. Всего в состава совета вошли 70 человек. Среди них юристы, журналисты, политики, бизнесмены и представители рабочих и творческих специальностей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями. По его мнению, в состав штаба вошли «обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты». В ответ доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что координационный совет белорусской оппозиции не ставит целью захват власти неконституционным путем.
Лукашенко также заявил, что
Войска Белоруссии приведены в готовность
Белорусские войска на западной границе страны
Отношение России
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В разговоре с Меркель Путин заявил, что внешнее вмешательство в дела Белоруссии неприемлемо. А в разговоре с лидером Франции президент РФ подчеркнул, оказание давления на власти Белоруссии недопустимо. Позже состоялся третий телефонный разговор Путина с Лукашенко за четыре дня, в ходе которого российский лидер рассказал об итогах беседы с Меркель и Макроном.
Президент России Владимир Путин будет вмешиваться в обстановку внутри Белоруссии в случае иностранного вторжения, заявил в разговоре с URA.RU директор белорусского Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков также предположил, что ввод российских войск в Белоруссию возможен, но только для того, чтобы предотвратить государственный переворот.
Реакция мирового сообщества
Зарубежные издания пристально стали следить за внутриполитической обстановкой в Белоруссии. Журналисты как один называют действующего президента Александра Лукашенко автократом и «истрепанным» правителем, а обращение за помощью к российскому лидеру — проявлением слабости.
Вместе с тем американские политики осудили желание России оказать «военную помощь» Белоруссии. Конгрессмены комитета по иностранным делам Майкл Маккол и Элиот Энгел считают, что Москва действует против свободы Белоруссии. А президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с РФ ситуацию в Белоруссии. По его мнению, в республике «недостаточно демократии».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.