Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на выплаты детям Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть продолжают падать на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и возврата ограничений в ряде стран. Цена бочки марки Brent опустилась до 41,41 доллара (-0,74%). Нефть марки WTI также показала снижение. Она торгуется по 39,47 доллара за баррель (-0,83%).

Рубль немного укрепился по отношению к мировым валютам. На момент закрытия «Московской биржи», доллар стоит 76,1 рубля (-0,02), евро — 89,1 рубля (-0,46). Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рубль восстановится только в 2021 году, поскольку в России сильная зависимость от внешнего рынка и недостаточно развит собственный.

Ситуация в России

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк» выросли более, чем на 12%, обновив исторический максимум. Акции «Яндекса» подорожали более чем на 8%, на фоне сообщений о покупке «Яндексом» TCS .

Сегодня будет представлен общенациональный план восстановления экономики. Глава Минэкономразвития РФ сообщил, что предусмотренные в нем меры уже реализованы более чем наполовину.

Депутаты Госдумы приняли законопроект по повышению налога на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей удобрений. В правительстве предполагают, что это позволит привлечь средства в бюджет для борьбы с кризисом.

На дополнительные выплаты российским семьям, в которых родился третий ребенок, из федерального бюджета выделено более 2,5 млрд рублей. Средства поступят в 36 регионов России.

Президент России Владимир Путин заявил, что снятие ограничений и санкций может помочь в восстановлении мировой экономики. На 75-й Генеральной Ассамблеи ООН он напомнил об инициативе организовать «зеленые коридоры» для поставок еды и лекарств.

В России резко выросло число заемщиков до 25 лет. Во время пандемии молодежь стала чаще брать микрозаймы.

Ситуация в мире

Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе выросло на 2,4% по сравнению с показателем июля — до 6 миллионов. По данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), доля проблемной недвижимости на этом рынке в августе составила менее 1%.

Благосостояние американцев во втором квартале 2020 года достигло рекордных показателей за счет оказания правительством материальной поддержки населению в период пандемии. Показатель чистой стоимости активов домохозяйств и некоммерческих групп вырос на 6,8%, достигнув 118,96 трлн долларов.

Прогнозы и мнения экспертов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предупредил премьер-министра РФ Михаила Мишустина о предстоящей волне банкротств . Он считает, что банкротами могут стать предприниматели, которые брали кредиты под 2% из-за условий льготной программы.

Экономист Антон Любич считает, что введение продуктовых карт в России обеспечит поддержку уязвимым слоям населения. Также эта мера поможет производителям, гарантируя спрос и развитие конкуренции.

Глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов считает, что в ближайшие три года около сотни российских банков ждет закрытие. По его словам, акционерам не выгодно содержать убыточные организации.

Руковoдитель Сбербанкa Герман Греф заявил, что не поддерживаeт какие-либo решения по увеличению налогoв в России. По его словам, в случаe повышения налогов странa утрачивает конкурентноe преимуществo низкиx ставoк.

Цены на онлайн-сервисы в России могут вырасти на 31%. В частности, по данным исследования консалтинговой компании Kearney, развлекательные услуги в интернете подорожают на 48%.