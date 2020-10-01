Работодатели раскрыли, как пройдут новогодние корпоративы

Большинство российских компаний, которые не отказались от новогодний корпоративов, проведут их в обычном режиме. Это следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».
«60% проведут корпоратив в привычном офлайн-формате», — говорится в результатах опроса. Их них 62% проведут новогодние мероприятия на внешних площадках, 38% — в офисе. 40% опрошенных сообщили, что проведут корпоратив онлайн, пишет ТАСС. Полностью отказаться от праздника намерены 66% респондентов.
Верхняя палата российского парламента не будет отмечать корпоратив в преддверии Нового года за счет бюджетных средств, передает «Национальная служба новостей». Членам Совфеда придется праздновать Новый год за свой счет.
В Москве из-за коронавируса часть работников компаний отправили на удаленку. Также на дистанционную работу перевели сотрудников старше 65 лет.
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