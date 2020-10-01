01 октября 2020

Работодатели раскрыли, как пройдут новогодние корпоративы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оформление заведений к Новому году. Екатеринбург, снежинка, метро, новый год, оформление города
Часть работодателей решили не отказываться от выездных корпоративов в этом году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство российских компаний, которые не отказались от новогодний корпоративов, проведут их в обычном режиме. Это следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

«60% проведут корпоратив в привычном офлайн-формате», — говорится в результатах опроса. Их них 62% проведут новогодние мероприятия на внешних площадках, 38% — в офисе. 40% опрошенных сообщили, что проведут корпоратив онлайн, пишет ТАСС. Полностью отказаться от праздника намерены 66% респондентов.

Верхняя палата российского парламента не будет отмечать корпоратив в преддверии Нового года за счет бюджетных средств, передает «Национальная служба новостей». Членам Совфеда придется праздновать Новый год за свой счет.

В Москве из-за коронавируса часть работников компаний отправили на удаленку. Также на дистанционную работу перевели сотрудников старше 65 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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