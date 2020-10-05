Переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к коронавирусу

Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь иммунитет в том числе к коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пока сложно сказать, насколько эффективен такой иммунитет.
Ранее сообщалось, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу достаточно от 3 до 10% переболевших вместо 60-70% заявленных ранее. Такое открытие сделали ученые Объединенного института высоких температур РАН.
Подписывайтесь на URA.RU в