05 октября 2020

Переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к коронавирусу

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
Пока сложно сказать, насколько эффективен такой иммунитет, добавили в ведомстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь иммунитет в том числе к коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пока сложно сказать, насколько эффективен такой иммунитет.

Ранее сообщалось, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу достаточно от 3 до 10% переболевших вместо 60-70% заявленных ранее. Такое открытие сделали ученые Объединенного института высоких температур РАН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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