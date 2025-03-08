Основным инструментом президента Украины Владимира Зеленского в переговорах по достижению мирного урегулирования является привлечение НАТО для оказания давления на Соединенные Штаты. Об этом сообщает Asia Times.
«Зеленский продвигал встречу с президентом Трампом, в которой приняли бы участие он сам, Кир Стармер из Великобритании и Эммануэль Макрон из Франции. В настоящее время кажется, что Вашингтон наложил вето на такую встречу <...>. Это подрывает единственный реальный рычаг влияния Зеленского, который заключается в использовании Европы и НАТО против США», — пишет Asia Times.
Однако, как отмечает издание, Зеленский не учитывает, что подобная стратегия может привести к нежелательным последствиям, если Соединенные Штаты окажутся в изоляции от своих союзников в НАТО. Вашингтон должен оставаться настороже, так как украинский президент, несмотря на официальные заявления, зачастую поступает иначе. До тех пор, пока США не договорятся с Зеленским, переговоры с Россией будут заходить в тупик, передает Asia Times.
Зеленскому важно продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. В то же время он ясно дал понять, что будет настаивать на выводе значительной части российских войск с территории Украины, а также получении от Соединенных Штатов гарантии безопасности.
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