Зеленского уличили в попытке использовать НАТО против США

Asia Times: рычаг влияния Зеленского — использование НАТО против США
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Зеленский не учитывает негативные последствия отказа США от европейских союзников
Зеленский не учитывает негативные последствия отказа США от европейских союзников Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Основным инструментом президента Украины Владимира Зеленского в переговорах по достижению мирного урегулирования является привлечение НАТО для оказания давления на Соединенные Штаты. Об этом сообщает Asia Times. 

«Зеленский продвигал встречу с президентом Трампом, в которой приняли бы участие он сам, Кир Стармер из Великобритании и Эммануэль Макрон из Франции. В настоящее время кажется, что Вашингтон наложил вето на такую встречу <...>. Это подрывает единственный реальный рычаг влияния Зеленского, который заключается в использовании Европы и НАТО против США», — пишет Asia Times.

Однако, как отмечает издание, Зеленский не учитывает, что подобная стратегия может привести к нежелательным последствиям, если Соединенные Штаты окажутся в изоляции от своих союзников в НАТО. Вашингтон должен оставаться настороже, так как украинский президент, несмотря на официальные заявления, зачастую поступает иначе. До тех пор, пока США не договорятся с Зеленским, переговоры с Россией будут заходить в тупик, передает Asia Times.

Зеленскому важно продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. В то же время он ясно дал понять, что будет настаивать на выводе значительной части российских войск с территории Украины, а также получении от Соединенных Штатов гарантии безопасности.

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Основным инструментом президента Украины Владимира Зеленского в переговорах по достижению мирного урегулирования является привлечение НАТО для оказания давления на Соединенные Штаты. Об этом сообщает Asia Times.  «Зеленский продвигал встречу с президентом Трампом, в которой приняли бы участие он сам, Кир Стармер из Великобритании и Эммануэль Макрон из Франции. В настоящее время кажется, что Вашингтон наложил вето на такую встречу <...>. Это подрывает единственный реальный рычаг влияния Зеленского, который заключается в использовании Европы и НАТО против США», — пишет Asia Times. Однако, как отмечает издание, Зеленский не учитывает, что подобная стратегия может привести к нежелательным последствиям, если Соединенные Штаты окажутся в изоляции от своих союзников в НАТО. Вашингтон должен оставаться настороже, так как украинский президент, несмотря на официальные заявления, зачастую поступает иначе. До тех пор, пока США не договорятся с Зеленским, переговоры с Россией будут заходить в тупик, передает Asia Times. Зеленскому важно продемонстрировать стремление к мирному урегулированию. В то же время он ясно дал понять, что будет настаивать на выводе значительной части российских войск с территории Украины, а также получении от Соединенных Штатов гарантии безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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