Бойцы ВС РФ начали использовать новую тактику при штурме позиций ВСУ

Боец с позывным Бурят рассказал, что использует бурятский при штурме позиций ВСУ
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ВС РФ применяют новую тактику во время штурма позиций ВСУ, чтобы запутать противника
ВС РФ применяют новую тактику во время штурма позиций ВСУ, чтобы запутать противника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время штурма укрепленных позиций украинской армии ВС РФ используют бурятский язык, чтобы запутать противника. Об этом сообщил военнослужащий российской группировки войск «Восток» с позывным Бурят. 

«По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не „вперед“, а „урагшаа“. Если цифры, то „один“ по-бурятски — „нэгэн“ и так далее: хоер, гурба», — заявил российский военный для РИА Новости.  

Он также отметил слаженную работу мотострелков с операторами БПЛА, которые помогают определять местоположение противника. Военный выразил уверенность в своих товарищах и подчеркнул, что ВСУ предпочитают избегать прямых столкновений, полагаясь на дистанционные методы ведения боя, такие как использование дронов и артиллерии. Кроме того, уточняется, что на южнодонецком направлении ВС РФ успешно преодолевают сопротивление противника и освобождают все больше населенных пунктов. Так, бойцы ВС России установили флаг страны на одном из зданий в центре населенного пункта Великие Новоселки. Территория является последним крупным рубежом украинской армии на направлении, передает 360.ru. 

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Во время штурма укрепленных позиций украинской армии ВС РФ используют бурятский язык, чтобы запутать противника. Об этом сообщил военнослужащий российской группировки войск «Восток» с позывным Бурят.  «По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не „вперед“, а „урагшаа“. Если цифры, то „один“ по-бурятски — „нэгэн“ и так далее: хоер, гурба», — заявил российский военный для РИА Новости.   Он также отметил слаженную работу мотострелков с операторами БПЛА, которые помогают определять местоположение противника. Военный выразил уверенность в своих товарищах и подчеркнул, что ВСУ предпочитают избегать прямых столкновений, полагаясь на дистанционные методы ведения боя, такие как использование дронов и артиллерии. Кроме того, уточняется, что на южнодонецком направлении ВС РФ успешно преодолевают сопротивление противника и освобождают все больше населенных пунктов. Так, бойцы ВС России установили флаг страны на одном из зданий в центре населенного пункта Великие Новоселки. Территория является последним крупным рубежом украинской армии на направлении, передает 360.ru. 
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