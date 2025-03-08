Бойцы ВС РФ начали использовать новую тактику при штурме позиций ВСУ

Во время штурма укрепленных позиций украинской армии ВС РФ используют бурятский язык, чтобы запутать противника. Об этом сообщил военнослужащий российской группировки войск «Восток» с позывным Бурят.
«По рации мы часто выходим бурятскими словами, тем самым запутывая противника, если он будет нас прослушивать. Так, например, по рации мы говорим: не „вперед“, а „урагшаа“. Если цифры, то „один“ по-бурятски — „нэгэн“ и так далее: хоер, гурба», — заявил российский военный для РИА Новости.
Он также отметил слаженную работу мотострелков с операторами БПЛА, которые помогают определять местоположение противника. Военный выразил уверенность в своих товарищах и подчеркнул, что ВСУ предпочитают избегать прямых столкновений, полагаясь на дистанционные методы ведения боя, такие как использование дронов и артиллерии. Кроме того, уточняется, что на южнодонецком направлении ВС РФ успешно преодолевают сопротивление противника и освобождают все больше населенных пунктов. Так, бойцы ВС России установили флаг страны на одном из зданий в центре населенного пункта Великие Новоселки. Территория является последним крупным рубежом украинской армии на направлении, передает 360.ru.
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