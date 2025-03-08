США нашли замену Украине для сделки по редкоземельным ресурсам

FT: США обсуждают заключение сделки по редкоземельным ресурсам с ДР Конго
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США может заключить сделку по редкоземельным ресурсам с ДР Конго после отказа в ней Зеленскому
США может заключить сделку по редкоземельным ресурсам с ДР Конго после отказа в ней Зеленскому Фото:

США начали предварительные обсуждения с Демократической Республикой Конго относительно соглашения по доступу к редкоземельным ресурсам африканской страны, сообщила газета Financial Times. Подобное происходит на фоне того, что ранее президент Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказал второму в заключении такой же сделки из-за разных взглядов сторон. 

«США ведут предварительные переговоры с Демократической Республикой Конго о возможной сделке, которая предоставит ей доступ к важнейшим полезным ископаемым в африканской стране. Это последняя из серии усилий администрации Трампа по обеспечению доступа к ресурсам за рубежом», — говорится в  материале. 

Так, ДР Конго богата запасами меди, кобальта и урана. В феврале 2025 года государство предложило США условия соглашения, которое включает предоставление прав на разведку ресурсов в обмен на политическую поддержку правительства президента Феликса Чисекеди. Официальные лица Конго выражают надежду, что такое соглашение окажет поддержку Чисекеди в его борьбе против вооруженных конфликтов на востоке страны. В этом регионе повстанцы группировки «Движение 23 марта» (M23) при поддержке из Руанды захватили территории, богатые минералами, а также два крупных города — Гому и Букаву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США начали предварительные обсуждения с Демократической Республикой Конго относительно соглашения по доступу к редкоземельным ресурсам африканской страны, сообщила газета Financial Times. Подобное происходит на фоне того, что ранее президент Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказал второму в заключении такой же сделки из-за разных взглядов сторон.  «США ведут предварительные переговоры с Демократической Республикой Конго о возможной сделке, которая предоставит ей доступ к важнейшим полезным ископаемым в африканской стране. Это последняя из серии усилий администрации Трампа по обеспечению доступа к ресурсам за рубежом», — говорится в  материале.  Так, ДР Конго богата запасами меди, кобальта и урана. В феврале 2025 года государство предложило США условия соглашения, которое включает предоставление прав на разведку ресурсов в обмен на политическую поддержку правительства президента Феликса Чисекеди. Официальные лица Конго выражают надежду, что такое соглашение окажет поддержку Чисекеди в его борьбе против вооруженных конфликтов на востоке страны. В этом регионе повстанцы группировки «Движение 23 марта» (M23) при поддержке из Руанды захватили территории, богатые минералами, а также два крупных города — Гому и Букаву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...