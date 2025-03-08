США нашли замену Украине для сделки по редкоземельным ресурсам

США начали предварительные обсуждения с Демократической Республикой Конго относительно соглашения по доступу к редкоземельным ресурсам африканской страны, сообщила газета Financial Times. Подобное происходит на фоне того, что ранее президент Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказал второму в заключении такой же сделки из-за разных взглядов сторон.
«США ведут предварительные переговоры с Демократической Республикой Конго о возможной сделке, которая предоставит ей доступ к важнейшим полезным ископаемым в африканской стране. Это последняя из серии усилий администрации Трампа по обеспечению доступа к ресурсам за рубежом», — говорится в материале.
Так, ДР Конго богата запасами меди, кобальта и урана. В феврале 2025 года государство предложило США условия соглашения, которое включает предоставление прав на разведку ресурсов в обмен на политическую поддержку правительства президента Феликса Чисекеди. Официальные лица Конго выражают надежду, что такое соглашение окажет поддержку Чисекеди в его борьбе против вооруженных конфликтов на востоке страны. В этом регионе повстанцы группировки «Движение 23 марта» (M23) при поддержке из Руанды захватили территории, богатые минералами, а также два крупных города — Гому и Букаву.
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