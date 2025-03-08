Какие праздники отмечают 9 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы

В воскресенье, 9 марта, жители России отметят сразу несколько праздников. На этот день выпадают самые разные торжества: от православных памятных дат до забавных и несерьезных праздников. О том, что именно отмечают 9 марта — в материале URA.RU.
Православные праздники 9 марта 2025
Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель — один из самых почитаемых святых в православной церкви. Юность пророк провел в пустыне, готовясь к служению богу молитвами и постом. В 30 лет Господь направил Иоанна к реке Иордан, чтобы он рассказал собравшимся о приближении Мессии. Когда к воде пришел Иисус Христос, Иоанн крестил божьего сына.
Однажды Иоанн Креститель осудил царя Ирода за то, что он незаконно жил с сестрой своего брата. За это царица Иродиада приказала обезглавить святого. Боясь того, что Иоанн воскреснет, она спрятала голову Предтечи. О месте погребения узнала супруга домоправителя царского дома и перезахоронила его на Елеонской горе.
Спустя три века святыню нашли два инока. Однако в дороге они отдали голову случайному попутчику — им оказался горшечник, которому явился Иоанн Предтеча и велел хранить реликвию. Долгие годы святыня передавалась от одного верующего к другому, пока главу Иоанна не перевезли в Константинополь.
День памяти преподобного Еразма Печерского
Еразм Печерский жил в XII веке. Будучи богатым человеком, он много помогал Печерскому храму: заказывал новые образа и жертвовал деньги на оклады к иконам. Затем он стал монахом и впал в искушение. Еразм решил, что его любили лишь за его деньги, перестал выполнять монастырские послушания и впал в уныние.
После этого Еразм Печерский на семь дней заболел — лежал немой и едва дышал. Спустя неделю святой встал и извинился перед братией. Он рассказал, что в болезни ему явилась Богородица и заявила,что труды и страдания его не забыты. Божья Матерь дала святому три дня на покаяние. Еразм исповедовал перед монахами все свои грехи и вскоре скончался.
Народный праздник 9 марта 2025
Иванов день
В народном календаре 9 марта отмечают Иванов день. Считается, что именно в эту дату из жарких стран прилетают птицы и начинают вить себе гнезда. В народе было принято помогать пернатым: чинить сломанные скворечники или строить новые.
По поведению птиц в праздник люди определяли, какая погода ждет их в будущем. Если слышали пение синиц, то готовились к скорому теплу. Стук дрозда намекал на то, что холодная погода останется еще надолго. А если птицы вьют гнездо на солнечной стороне — значит лето выдастся холодным.
Что можно и нельзя делать 9 марта 2025
Что нельзя делать 9 марта по народным поверьям:
- стирать белье – иначе птицы испугаются и улетят обратно, а приход весны задержится;
- выбрасывать старые вещи – иначе в будущем стоит ждать беды;
- планировать крупные покупки – иначе человек рискует потерять большую сумму денег;
- стричь волосы – иначе начнутся проблемы со здоровьем;
- пускать незнакомцев в дом – иначе они принесут с собой беду.
Что можно делать 9 марта:
- печь печенье в форме птиц – вкусные угощения ускоряют приход весны и приносят радость в дом;
- призывать весну – люди издревле пели и плясали на улице 9 марта, призывая весну;
- следить за птицами – увидеть аиста или жаворонка на Иванов день считалось хорошей приметой
Российские праздники 9 марта 2025
День работников геодезии и картографии
В России каждое второе воскресенье марта отмечают день работников геодезии и картографии. Праздник впервые появился в 2000 году — соответствующий указ подписал президент страны.
Картография в России развивалась начиная со средних веков. Первая печатная карта Руси появилась в 1525 году, а в 1667 году воевода Петр Иванович Годунов составил карту Сибири.
Праздник отмечают в первый месяц весны не случайно: именно в марте для российской картографии произошло несколько важных событий. Например, в 1720 году Петр I подписал указ, который стал началом картографической съемки в России. А 15 марта 1919 года в РСФСР подписали декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления».
Международные праздники 9 марта 2025
День домашних насекомых
Ежегодно 9 марта свой праздник отмечают те, кто держит насекомых дома в качестве домашних питомцев. С каждым годом любителей держать в квартире необычных любимцев становится все больше. И если еще несколько десятков лет назад «домашние насекомые» ассоциировались лишь с рыжими прусаками и клопами, то теперь у многих людей можно обнаружить террариумы с экзотическими мадагаскарскими тараканами, богомолами и прочими насекомыми.
Всемирный день диджея
Каждый год по всему миру проходит множество мероприятий, связанных со Всемирным днем диджея. Этот праздник посвящен не только музыкантам, но и благотворительности: начиная с 2002 года фонд World DJ Fund начал проводить музыкальные мероприятия, всю выручку с которых направляли в международные детские фонды и учреждения. С тех пор традиция сохраняется, и множество музыкантов и организаций продолжают проводить благотворительные акции.
День нестандартно мыслящих людей
По всему миру 9 марта отмечается День нестандартно мыслящих людей. Он посвящен всем обладателям творческих профессий, а также тем, кто умеет находить необычное в повседневности.
Организаторы праздника предлагают попробовать всем принять участие в Дне нестандартно мыслящих и сделать самое простое действие необычным способом. Начиная от экспериментов на кухне и заканчивая неожиданным распорядком дня. Можно делать все, на что хватит фантазии.
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