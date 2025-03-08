Ассоциированный профессор Латвийской академии искусств Кристиан Бректе создал статую дьявола с вилами, которую предлагает установить вместо снесенного памятника полководцу из России Михаилу Барклаю-де-Толли в Риге. По его словам, его призвание — нести свет жителям Латвии.
«У меня есть своего рода обязанность — быть факелом и нести свет латышам. Мне пришла в голову идея — вместо памятника Барклаю-де-Толли можно поставить мою скульптуру — черта, который колет», — заявил Бректе. Его слова передают argumenti.ru.
Ранее мэр Риги Вилнис Кирсис сообщил о сносе памятника известному полководцу на площади Эспланады. По его словам, монумент являлся «символом российского империализма».
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