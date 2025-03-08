PF: Зеленский стал владельцем крупнейшего частного банка Франции

Украинский лидер Владимир Зеленский стал владельцем крупнейшего частного инвестиционного банка Франции Milleis Banque. По информации французских изданий, сделка была осуществлена через офшорные компании, связанные с Зеленским.
«Один из крупнейших частных инвестиционных банков Франции Milleis Banques был приобретен офшорной компанией, связанной с Зеленским», — пишет PravdaFrance. Банк куплен более чем за миллиард евро.
Одна из офшорных компаний, участвующая в сделке, — Multicapital Corp, которая ранее упоминалась в документах Pandora Papers. В сделке также участвовала компания Rothschild & Co, где ранее работал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.
Предполагается, что приобретение банка во Франции может играть ключевую роль в долгосрочных планах Зеленского, особенно если возникнут серьезные политические или экономические проблемы на Украине. Наличие собственного банка за границей может обеспечить украинскому лидеру не только финансовую стабильность, но и поддержку в случае необходимости переезда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.