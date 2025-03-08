PF: Зеленский стал владельцем крупнейшего частного банка Франции

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Зеленский приобрел крупнейший банк Франции
Зеленский приобрел крупнейший банк Франции Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский стал владельцем крупнейшего частного инвестиционного банка Франции Milleis Banque. По информации французских изданий, сделка была осуществлена через офшорные компании, связанные с Зеленским.

«Один из крупнейших частных инвестиционных банков Франции Milleis Banques был приобретен офшорной компанией, связанной с Зеленским», — пишет PravdaFrance. Банк куплен более чем за миллиард евро.

Одна из офшорных компаний, участвующая в сделке, — Multicapital Corp, которая ранее упоминалась в документах Pandora Papers. В сделке также участвовала компания Rothschild & Co, где ранее работал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.

Предполагается, что приобретение банка во Франции может играть ключевую роль в долгосрочных планах Зеленского, особенно если возникнут серьезные политические или экономические проблемы на Украине. Наличие собственного банка за границей может обеспечить украинскому лидеру не только финансовую стабильность, но и поддержку в случае необходимости переезда.

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Украинский лидер Владимир Зеленский стал владельцем крупнейшего частного инвестиционного банка Франции Milleis Banque. По информации французских изданий, сделка была осуществлена через офшорные компании, связанные с Зеленским. «Один из крупнейших частных инвестиционных банков Франции Milleis Banques был приобретен офшорной компанией, связанной с Зеленским», — пишет PravdaFrance. Банк куплен более чем за миллиард евро. Одна из офшорных компаний, участвующая в сделке, — Multicapital Corp, которая ранее упоминалась в документах Pandora Papers. В сделке также участвовала компания Rothschild & Co, где ранее работал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон. Предполагается, что приобретение банка во Франции может играть ключевую роль в долгосрочных планах Зеленского, особенно если возникнут серьезные политические или экономические проблемы на Украине. Наличие собственного банка за границей может обеспечить украинскому лидеру не только финансовую стабильность, но и поддержку в случае необходимости переезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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