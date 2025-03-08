Слова Трампа об Украине спровоцировали митинги в центре Киева

В Киеве прошла акция протеста у посольства США, где участники выразили недовольство высказываниями президента США Дональда Трампа о ситуации на Украине. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», протестующие собрались, чтобы публично ответить на слова главы Белого дома 28 февраля.
«В Киеве у посольства США идет акция протеста „Америка, проснись!“. Активисты принесли плакаты, карикатурно изображающие Трампа, а также его сторонницу-конгрессвумен», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.
28 февраля Трамп высказал мнение, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствуют ресурсы для эффективного проведения переговоров с Россией. Он также подчеркнул, что заключение соглашения Украины с Соединенными Штатами в области минеральных ресурсов значительно улучшит позиции страны.
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