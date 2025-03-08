Чуть не погибла на съемках и отхлестала Прилучного: звезде «Мажора» Карине Разумовской — 42

Карина Разумовская — известная российская актриса. Широкую известность она получила благодаря ролям в сериалах «Адъютанты любви» и «Мажор». 9 марта артистке исполняется 42 года. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство, первая роль Карины Разумовской
Карина Разумовская родилась 9 марта 1983 года в Ленинграде. Отец был моряком, а мать домохозяйкой, которая воспитывала Карину и младшего сына Сергея. Сниматься в кино Карина начала с шести лет. Сыграв небольшую роль в картине «Торможение в небесах», девочка начала мечтать стать актрисой.
«Мы с мамой ехали в метро. А я, надо сказать, несмотря на ангельскую внешность, была довольно подвижным ребенком, пела песни из репертуара групп „Кино“ и „Наутилус Помпилиус“. И вот я, как всегда, горлопанила какую-то песню на все метро. Подошел дяденька режиссер и спросил маму, не хочет ли она, чтобы ее девочка снялась в кино», — рассказала Разумовская в интервью Татьяне Устиновой. После школы Карина подала документы в разные театральные вузы в Ленинграде и поступила в Российский государственный институт сценических искусств.
Сериал «Мажор» и популярность Разумовской
Популярность к Разумовской пришла, когда она исполнила главную роль в сериале «Адъютанты любви», который вышел на экраны в 2005 году. Сериал «Мажор» стал еще одним важным этапом в ее артистической карьере.
Там актриса сыграла жесткого и ответственного следователя Викторию Родионову. Проект стал так популярен среди зрителей, что создатели сериала решили снять еще несколько сезонов.
Ее фильмография насчитывает около 60 работ. Карина появлялась в таких кинолентах, как «Кровь не вода», «Только о любви», «Уйти, чтобы вернуться», «Беловодье. Тайна затерянной страны», «Вторая жизнь», «Спящие» и др.
Кроме того, Разумовская сотрудничала с Большим драматическим театром им. Г.А. Товстоногова. Там она появилась в таких спектаклях, как «Мерси», «Пьяные», «Блажь», «Ночь перед Рождеством» и др.
Личная жизнь Карины Разумовской
Первым мужем Карины был актер Артем Карасев. Отношения между ними развивались стремительно. 31 декабря 2005 года пара вступила в брак, но в 2011 году они развелись.
Позже актриса признавалась, что не была счастлива в этих отношениях. «На самом деле этот союз был сплошным мучением для нас обоих. Постоянные скандалы, эмоциональные качели. Ощущение, что живешь на мине замедленного действия, хочется вычеркнуть этот период из памяти», — рассказала Карина в интервью.
Спустя некоторое время Карина начала отношения с бизнесменом Егором Бурдиным, который был ее одноклассником. В школьные годы между ними вспыхнули чувства, которые продолжались до студенчества, но тогда они расстались.
Однако, повзрослев, они решили дать отношениям второй шанс и в 2018 году поженились. Спустя год у них родился сын Платон.
«Мы пошли с мужем вместе на УЗИ. Увидели малыша, потом сели в машину и придумали имя через десять минут. У нас даже споров не было. Нам было важно, чтобы имя подходило к отчеству, потому что к Егоровичу нелегко что-то подобрать. Первое, что мы вспомнили, — Жеглова Глеба Егоровича, но подумали, что, наверное, это перебор», — рассказывала Карина.
Актриса признавалась, что счастлива с Бурдиным, и хочет, чтобы их сын унаследовал его чувство юмора и рассудительность. По словам Разумовской, сам Бурдин называет ее суперженой.
Пощечина Прилучному
Карина Разумовская признавалась, что сначала коллега по фильму «Мажор» Павел Прилучный показался ей высокомерным. Она рассказала, что впервые встретили на пробах, причем на первые пробы он очень опаздывал и его долго ждала вся съемочная группа.
«Я злая, нервная — пора на вокзал, а его все нет. И вот дверь открывается, заходит Павел — такая немножко звезда... Терпеть не могу высокомерия. В театре играю с Фрейндлих, Басилашвили, Усатовой, Крючковой, но даже актеры такого уровня никогда не позволяют себе взгляда сверху. Выходим с ним на площадку и играем сцену, где моя героиня отвешивает „мажору“ пощечину. Ох, с каким удовольствием я это сделала!» — вспоминала она. По словам актрисы, позже она поняла, что Прилучный на самом деле является ранимым и застенчивым человеком.
Убийство героини Разумовской и обида на «Мажора»
Сейчас имя актрисы Карины Разумовской неразрывно связано с ее работой в сериале «Мажор». Карина высоко ценит этот проект и команду, с которой ей довелось работать. Однако ее огорчает тот факт, что именно этот сериал считается ее карьерной вехой. «Это не лучшее, что я сделала на мой взгляд, а вот большинство знают меня именно по „Мажору“», — поделилась актриса.
Разумовская также отметила, что испытывает некоторое разочарование в связи с этим. «Есть у меня такая актерская обида…», — сказала она. Карина призналась, что просила продюсеров «убить» ее персонаж Викторию Родионову, так как заметила, что многие зрители стали отождествлять ее только с этой ролью.
Кроме того, Карина считает, что ее персонаж был полностью раскрыт и и больше не нуждался в развитии. «Мне кажется, это правильно. Выстрел в спину в последнем кадре третьего сезона — хорошая точка. Родионова красиво умерла, а Игорь Соколовский, вроде выжил», — добавила актриса.
Чуть не погибла на съемках
Однажды Разумовская чуть не погибла во время съемок. В картине «Блаженная» героиня Разумовской падала с 16-го этажа. С начала ее сняли на 16-м этаже, а само падение в павильоне.
«Сняли этот эпизод, а потом в павильоне — само падение. Я была на высоте трех метров, и вдруг тросик оборвался. Упала вниз, но, слава Богу, сгруппировалась. А если бы этот же тросик оборвался на 16-м этаже?» — рассказала актриса в интервью АиФ.
Разумовская призналась, что у ее много шрамов после различных съемок в кино. Она отметила, что пока была молодой, часто исполняла трюки сама, однако в с возрастом стала меньше «геройствовать».
Почему Карина Разумовская осталась без работы
Осенью 2024 года Карина призналась, что после ухода из сериала «Мажор» осталась без работы. В интервью Федору Бондарчуку актриса рассказала, что режиссеры продолжились приглашать Разумовскую в рядовые мелодрамы. От подобных проектов звезда теперь отказывается.
«Когда мне опять начали присылать какие-то мелодрамы, я поняла, что нет, все, стоп. Лучше я посижу без работы, но не буду сниматься вот в этом. Сейчас, например, у меня как раз такая история случилась. Я отказалась от того проекта, где поняла, что мне не будет комфортно, согласилась на другой, но он закрылся. И сейчас у меня нет работы», — рассказала Разумовская.
Чем сейчас занимается Разумовская
Карина Разумовская планирует продолжать сниматься в кино. В предыдущие годы артистка снялась в проектах «Райцентр», «Арт и Факт» и «Большой дом», «Трасса» и «Здесь все свои».
Кроме того, актриса имеет несколько интересных увлечений. Карина любит готовить, в последнее время увлекается итальянской кухней и мечтает стать владелицей собственного ресторана. Также Карина красиво рисует и любит вышивку.
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