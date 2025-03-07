07 марта 2025

Мишустин освободил от должности замминистра энергетики РФ

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Мишустин снял с должности замминистра энергетики РФ
Мишустин снял с должности замминистра энергетики РФ Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра энергетики РФ от должности. Об этом говорится в документах на сайте правительства. 

«Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря заместителя Министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе. О новом месте работы Бондаренко пока ничего неизвестно.

Бондаренко с июля 2008 года работала директором юридического департамента Министерства энергетики. В феврале 2018 года назначена статс-секретарем — заместителем министра энергетики.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра энергетики РФ от должности. Об этом говорится в документах на сайте правительства.  «Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря заместителя Министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе. О новом месте работы Бондаренко пока ничего неизвестно. Бондаренко с июля 2008 года работала директором юридического департамента Министерства энергетики. В феврале 2018 года назначена статс-секретарем — заместителем министра энергетики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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