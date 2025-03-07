Мишустин освободил от должности замминистра энергетики РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил заместителя министра энергетики РФ от должности. Об этом говорится в документах на сайте правительства.
«Освободить Бондаренко Анастасию Борисовну от должности статс-секретаря заместителя Министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе. О новом месте работы Бондаренко пока ничего неизвестно.
Бондаренко с июля 2008 года работала директором юридического департамента Министерства энергетики. В феврале 2018 года назначена статс-секретарем — заместителем министра энергетики.
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