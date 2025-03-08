CNN: США продолжили делиться с Украиной частью разведданных

США продолжают передавать Украине разведывательные данные, способствующие защите ее вооруженных сил, сообщил телеканал CNN. Однако американская сторона прекратила обмен данными, которые могут быть использованы против ВС РФ.
«США по-прежнему делятся с Украиной разведданными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но „сократили“ обмен разведданными, которые украинские силы могли бы использовать для наступательных действий против российских войск», — говорится в материале со ссылкой на источники из Минобороны Штатов.
По их словам, американская сторона стремится избежать того, чтобы ее считали активно поддерживающей Украину в нанесении ударов по России. В связи с чем ранее США временно приостановили военную помощь Киеву. Тем не менее, страна не будет утаивать информацию, которая может помочь Украине обеспечить свою безопасность, отмечается в публикации. Кроме того, представители американского оборонного ведомства сообщили, что спутниковый интернет-сервис Starlink бизнесмена Илона Маска, который активно используется украинскими войсками для связи на поле боя, продолжает функционировать.
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