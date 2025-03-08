CNN: США продолжили делиться с Украиной частью разведданных

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США продолжают передавать Украине те разведанные, которые помогут стране защитить себя на фронте
США продолжают передавать Украине те разведанные, которые помогут стране защитить себя на фронте Фото:
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США продолжают передавать Украине разведывательные данные, способствующие защите ее вооруженных сил, сообщил телеканал CNN. Однако американская сторона прекратила обмен данными, которые могут быть использованы против ВС РФ.

«США по-прежнему делятся с Украиной разведданными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но „сократили“ обмен разведданными, которые украинские силы могли бы использовать для наступательных действий против российских войск», — говорится в материале со ссылкой на источники из Минобороны Штатов. 

По их словам, американская сторона стремится избежать того, чтобы ее считали активно поддерживающей Украину в нанесении ударов по России. В связи с чем ранее США временно приостановили военную помощь Киеву. Тем не менее, страна не будет утаивать информацию, которая может помочь Украине обеспечить свою безопасность, отмечается в публикации. Кроме того, представители американского оборонного ведомства сообщили, что спутниковый интернет-сервис Starlink бизнесмена Илона Маска, который активно используется украинскими войсками для связи на поле боя, продолжает функционировать.

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США продолжают передавать Украине разведывательные данные, способствующие защите ее вооруженных сил, сообщил телеканал CNN. Однако американская сторона прекратила обмен данными, которые могут быть использованы против ВС РФ. «США по-прежнему делятся с Украиной разведданными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но „сократили“ обмен разведданными, которые украинские силы могли бы использовать для наступательных действий против российских войск», — говорится в материале со ссылкой на источники из Минобороны Штатов.  По их словам, американская сторона стремится избежать того, чтобы ее считали активно поддерживающей Украину в нанесении ударов по России. В связи с чем ранее США временно приостановили военную помощь Киеву. Тем не менее, страна не будет утаивать информацию, которая может помочь Украине обеспечить свою безопасность, отмечается в публикации. Кроме того, представители американского оборонного ведомства сообщили, что спутниковый интернет-сервис Starlink бизнесмена Илона Маска, который активно используется украинскими войсками для связи на поле боя, продолжает функционировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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