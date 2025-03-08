Психолог на примере Федункив раскрыла опасность необычных имен для детей

Психолог Дугенцова: Федункив выбором имени сына подчеркнула индивидуальность
© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Федункив полгода скрывала имя ребенка
Марина Федункив полгода скрывала имя ребенка Фото:

При выборе имени малыша нужно думать о его будущем, поэтому родителям не всегда стоит делать акцент на оригинальности. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала детский психолог Дарья Дугенцова, комментируя выбор имени сына Марины Федункив. Звезда Comedy Woman назвала мальчика Теодором.

«Выбор необычного имени часто связан с желанием родителей подчеркнуть индивидуальность ребенка и выделить его среди сверстников. Но может случиться такое, что из-за имени ребенок столкнется в буллингом. Однако чаще встречается неприятие своего имени самим обладателем», — пояснила Дугенцова.

Марина Федункив при выборе имени малыша руководствовалась семейной историей — мальчика назвали в честь деда актрисы — Теодора Гавриловича Федункив. По словам психолога, такой подход часто служит не только данью уважения, но и инструментом формирования семейной идентичности. Кроме того, современные культурные тренды предполагают уход от стереотипов относительно традиционных имен.

Однако тренды — дело не постоянное, поэтому как в будущем у ребенка будет складываться жизнь с таким именем, покажет время. Дугенцова отмечает, что порой дети сами меняют себе имя. Но причиной этого становится не буллинг или общественное мнение, а заниженная самооценка.

53-летняя Федункив впервые стала мамой осенью 2024 года. Отцом ребенка является итальянский бизнесмен Стефано Маджи, для которого это тоже первый сын.

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При выборе имени малыша нужно думать о его будущем, поэтому родителям не всегда стоит делать акцент на оригинальности. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала детский психолог Дарья Дугенцова, комментируя выбор имени сына Марины Федункив. Звезда Comedy Woman назвала мальчика Теодором. Марина Федункив при выборе имени малыша руководствовалась семейной историей — мальчика назвали в честь деда актрисы — Теодора Гавриловича Федункив. По словам психолога, такой подход часто служит не только данью уважения, но и инструментом формирования семейной идентичности. Кроме того, современные культурные тренды предполагают уход от стереотипов относительно традиционных имен. Однако тренды — дело не постоянное, поэтому как в будущем у ребенка будет складываться жизнь с таким именем, покажет время. Дугенцова отмечает, что порой дети сами меняют себе имя. Но причиной этого становится не буллинг или общественное мнение, а заниженная самооценка. 53-летняя Федункив впервые стала мамой осенью 2024 года. Отцом ребенка является итальянский бизнесмен Стефано Маджи, для которого это тоже первый сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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