Психолог на примере Федункив раскрыла опасность необычных имен для детей

При выборе имени малыша нужно думать о его будущем, поэтому родителям не всегда стоит делать акцент на оригинальности. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала детский психолог Дарья Дугенцова, комментируя выбор имени сына Марины Федункив. Звезда Comedy Woman назвала мальчика Теодором.
«Выбор необычного имени часто связан с желанием родителей подчеркнуть индивидуальность ребенка и выделить его среди сверстников. Но может случиться такое, что из-за имени ребенок столкнется в буллингом. Однако чаще встречается неприятие своего имени самим обладателем», — пояснила Дугенцова.
Марина Федункив при выборе имени малыша руководствовалась семейной историей — мальчика назвали в честь деда актрисы — Теодора Гавриловича Федункив. По словам психолога, такой подход часто служит не только данью уважения, но и инструментом формирования семейной идентичности. Кроме того, современные культурные тренды предполагают уход от стереотипов относительно традиционных имен.
Однако тренды — дело не постоянное, поэтому как в будущем у ребенка будет складываться жизнь с таким именем, покажет время. Дугенцова отмечает, что порой дети сами меняют себе имя. Но причиной этого становится не буллинг или общественное мнение, а заниженная самооценка.
53-летняя Федункив впервые стала мамой осенью 2024 года. Отцом ребенка является итальянский бизнесмен Стефано Маджи, для которого это тоже первый сын.
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