Индия закупит российские двигатели на четверть миллиарда долларов

Рособоронэкспорт заключил контракт с Министерством обороны Индии на поставку двигателей для обновления танков Т-72. Боевые машины этой серии находятся на вооружении индийских Сухопутных сил. Документ подписан 7 марта, сообщается в telegram-канале Рособоронэкспорта.
«Контракт на сумму 248 млн долларов предусматривает поставку и организацию производства в Индии двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72. Этот проект обеспечит увеличение мощности техники почти на 30%, повысит ее маневренность и проходимость. Соглашение включает передачу технологий производства двигателей и полностью вписывается в программу Make in India», — говорится в сообщении госкомпании.
Танки Т-72, разработанные и произведенные Уралвагонзаводом, составляют основу танкового парка Сухопутных войск Индии. Сейчас эти машины оснащены двигателями мощностью 780 лошадиных сил.
В США призвали Индию прекратить закупки военной продукции у России и выбрать в качестве поставщика Штаты, заявлял глава американского министерства торговли Говард Латник. Он считает, что Вашингтон является более надежным партнером по сравнению с РФ.
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