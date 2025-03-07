07 марта 2025

Индия закупит российские двигатели на четверть миллиарда долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Т-72 — один из самых массовых отечественных танков, который активно поставлялся в десятки государств мира
Т-72 — один из самых массовых отечественных танков, который активно поставлялся в десятки государств мира Фото:

Рособоронэкспорт заключил контракт с Министерством обороны Индии на поставку двигателей для обновления танков Т-72. Боевые машины этой серии находятся на вооружении индийских Сухопутных сил. Документ подписан 7 марта, сообщается в telegram-канале Рособоронэкспорта. 

«Контракт на сумму 248 млн долларов предусматривает поставку и организацию производства в Индии двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72. Этот проект обеспечит увеличение мощности техники почти на 30%, повысит ее маневренность и проходимость. Соглашение включает передачу технологий производства двигателей и полностью вписывается в программу Make in India», — говорится в сообщении госкомпании.

Танки Т-72, разработанные и произведенные Уралвагонзаводом, составляют основу танкового парка Сухопутных войск Индии. Сейчас эти машины оснащены двигателями мощностью 780 лошадиных сил.

В США призвали Индию прекратить закупки военной продукции у России и выбрать в качестве поставщика Штаты, заявлял глава американского министерства торговли Говард Латник. Он считает, что Вашингтон является более надежным партнером по сравнению с РФ.

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Рособоронэкспорт заключил контракт с Министерством обороны Индии на поставку двигателей для обновления танков Т-72. Боевые машины этой серии находятся на вооружении индийских Сухопутных сил. Документ подписан 7 марта, сообщается в telegram-канале Рособоронэкспорта.  «Контракт на сумму 248 млн долларов предусматривает поставку и организацию производства в Индии двигателей мощностью 1000 лошадиных сил для танков Т-72. Этот проект обеспечит увеличение мощности техники почти на 30%, повысит ее маневренность и проходимость. Соглашение включает передачу технологий производства двигателей и полностью вписывается в программу Make in India», — говорится в сообщении госкомпании. Танки Т-72, разработанные и произведенные Уралвагонзаводом, составляют основу танкового парка Сухопутных войск Индии. Сейчас эти машины оснащены двигателями мощностью 780 лошадиных сил. В США призвали Индию прекратить закупки военной продукции у России и выбрать в качестве поставщика Штаты, заявлял глава американского министерства торговли Говард Латник. Он считает, что Вашингтон является более надежным партнером по сравнению с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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