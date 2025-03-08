Следим за птицами и не меняем белье: приметы и традиции на Иванов день 9 марта

Вот уже сотни лет в России 9 марта православные отмечают Первое и Второе обретения главы Иоанна Предтечи. В народе же праздник получил название Иванов день и оброс своими приметами и традициями. URA.RU рассказывает о том, что можно и нельзя делать 9 марта.
Традиции на Иванов день
Издревле 9 марта в народе ассоциировалось с возвращением птиц. С приходом весны пернатые прилетали из жарких стран. Поэтому крестьяне каждый год на Иванов день помогали птицам обустроиться: чинили старые скворечники или строили новые. Хозяйки на кухне пекли из теста жаворонков, которыми угощали близких и гостей.
Что можно и нельзя делать на Иванов день
На Иванов день было принято выходить на улицу и закликать весну: люди пели и танцевали, призывая весну и обеспечивая себе удачу и хороший урожай. Также 9 марта внимательно следили за птицами. Считалось, что те, кто смогут увидеть жаворонка или аиста на Иванов день, будут счастливы весь год.
А вот прибираться дома на праздник было не принято. Хозяйки не стирали белье на Иванов день: считалось, что птицы из-за этого улетят обратно. Выбрасывать старые вещи и планировать покупки новых люди также не спешили, чтобы не оказаться обманутыми и не потерять в деньгах. Кроме этого, 9 марта не стригли волосы — считалось, что это приведет к ухудшению здоровья.
Погодные приметы на Иванов день
По поведению птиц на Иванов день люди определяли, как скоро вернется долгожданное тепло. Если 9 марта услышать пение синицы — то весна осталось ждать не долго. А вот стук дятла намекал на то, что холодная погода задерживается.
В народе следили и за тем, где прилетевшие птицы обустраивают свои гнезда. Если пернатые вьют себе дом на солнечной стороне, то лето будет холодным.
История праздника
Иоанн Предтечи — один из самых почитаемых пророков в православной церкви. Именно он крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Всю свою жизнь святой посвятил вере, обличал пороки людей и призывал к смирению и покаянию.
Однажды Иоанн выступил против царя Ирода из-за того, что властитель незаконно жил с супругой своего брата Иродиадой. Разгневанная женщина приказала казнить Иоанна, отрубив его голову.
Опасаясь, что святой воскреснет, Иродиада забрала голову Иоанна и спрятала в сосуде. Царица закопала останки в городе Севастии. Однако супруга домоправителя Ирода узнала, где спрятан сосуд, и перезахоронила его на Елеонской горе. Годы спустя вельможа Иннокентий обнаружил реликвию и спрятал ее в своей церкви, где голова хранилась, пока здание не обрушилось.
Второе обретение произошло спустя три века. Два инока нашли святыню, но по незнанию передали ее проходящему мимо горшечнику. Тогда мужчине явился святой и повелел хранить реликвию. С тех пор святыня передавалась от одного верующего к другому, пока ее не перенесли в Константинополь.
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