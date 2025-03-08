Власти Китая, прекратив поставки деталей для дронов из-за требований ЕС, могут обрушить украинский или российский фронт в текущем конфликте. Это связано с тем, что обе стороны зависят от поставок запчастей из КНР, сообщил депутат Верховной Рады Игорь Луценко.
«Китай производит детали для беспилотников, и обе стороны конфликта зависят от этой страны в контексте поставок запчастей. При ограничении продукции относительно одной из сторон конфликта китайские власти могут обрушить фронт», — заявил Луценко в соцсети Facebook (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Луценко уточнил, что около 80% поражений в определенных зонах фронта осуществляются с использованием дронов, и подчеркнул, что производство беспилотников проходит не в США. В сегменте FPV-камикадзе американцы не поставляют в Москву или Киев даже малейших деталей. Боевые элементы дронов создаются в домашних условиях недалеко от линии фронта. Также нет данных о массовом использовании американских систем радиоэлектронной борьбы.
Ранее японская газета Nikkei сообщала, что страны «Большой семерки» (G7) планируют призвать Китай прекратить поддержку российской военной промышленности. Также 26 ноября агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что Европейский Союз предложил наложить санкции на китайские компании, которые, согласно данным Еврокомиссии, способствовали России в разработке ударных беспилотников для ударов по ВСУ.
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