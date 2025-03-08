ВСУ бегут из Курской области из-за риска попасть в окружение

Бойцы ВСУ бегут из Курской области, потому что боятся оказаться в окружении российской армии. Соответствующие кадры публикуют военные telegram-каналы.
«ВСУ почувствовали, что могут оказаться в окружении и начали отступать. С Казачьей Локни подразделения ВСУ бегут вместе с техникой и пушками», — передает «Российская газета» сообщения военных telegram-каналов. На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ уничтожают украинскую технику, можно заметить брошенные пушки в курском селе и бегство бойцов Украины.
Ранее командир «Спецназа» Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ начали масштабное наступление на суджанском направлении в Курской области. Он отметил, что ВСУ бросают позиции. Командир подразделения «Ахмат» с позывным Аид заявил, что в данном регионе началась финальная стадия сражения.
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