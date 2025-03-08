ВСУ бегут из Курской области из-за риска попасть в окружение

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Бойцы ВСУ спасаются бегством, ВС РФ уничтожают украинскую технику
Бойцы ВСУ спасаются бегством, ВС РФ уничтожают украинскую технику Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы ВСУ бегут из Курской области, потому что боятся оказаться в окружении российской армии. Соответствующие кадры публикуют военные telegram-каналы.

«ВСУ почувствовали, что могут оказаться в окружении и начали отступать. С Казачьей Локни подразделения ВСУ бегут вместе с техникой и пушками», — передает «Российская газета» сообщения военных telegram-каналов. На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ уничтожают украинскую технику, можно заметить брошенные пушки в курском селе и бегство бойцов Украины.

Ранее командир «Спецназа» Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ начали масштабное наступление на суджанском направлении в Курской области. Он отметил, что ВСУ бросают позиции. Командир подразделения «Ахмат» с позывным Аид заявил, что в данном регионе началась финальная стадия сражения. 

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Бойцы ВСУ бегут из Курской области, потому что боятся оказаться в окружении российской армии. Соответствующие кадры публикуют военные telegram-каналы. «ВСУ почувствовали, что могут оказаться в окружении и начали отступать. С Казачьей Локни подразделения ВСУ бегут вместе с техникой и пушками», — передает «Российская газета» сообщения военных telegram-каналов. На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ уничтожают украинскую технику, можно заметить брошенные пушки в курском селе и бегство бойцов Украины. Ранее командир «Спецназа» Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ начали масштабное наступление на суджанском направлении в Курской области. Он отметил, что ВСУ бросают позиции. Командир подразделения «Ахмат» с позывным Аид заявил, что в данном регионе началась финальная стадия сражения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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