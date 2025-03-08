Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении трибун в цирке в Самарской области

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о происшествии в передвижном цирке в Нефтегорске (Самарская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Бастрыкин А.И. поручил… представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указали в telegram-канале СК РФ. По информации ведомства, в связи с инцидентом уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Ранее, 7 марта, стало известно, что в Нефтегорске произошло обрушение шести рядов со зрителями в передвижном цирке. На данный момент известно о восьми пострадавших
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.