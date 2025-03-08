Бастрыкин взял на контроль дело об обрушении трибун в цирке в Самарской области

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Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования
Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования Фото:

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о происшествии в передвижном цирке в Нефтегорске (Самарская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин А.И. поручил… представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указали в telegram-канале СК РФ. По информации ведомства, в связи с инцидентом уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее, 7 марта, стало известно, что в Нефтегорске произошло обрушение шести рядов со зрителями в передвижном цирке. На данный момент известно о восьми пострадавших 

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал отчет о происшествии в передвижном цирке в Нефтегорске (Самарская область). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Бастрыкин А.И. поручил… представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указали в telegram-канале СК РФ. По информации ведомства, в связи с инцидентом уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Ранее, 7 марта, стало известно, что в Нефтегорске произошло обрушение шести рядов со зрителями в передвижном цирке. На данный момент известно о восьми пострадавших 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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