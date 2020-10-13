В Крыму расследуют убийство контрактника старшим по званию

В Крыму солдата-контрактника застрелил сослуживец. Рассматривают несколько версий: умышленное убийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и другие.
«Моего сына больше нет, его застрелил старший по званию», — пишет в социальной сети мать погибшего. Она уточняет, что умер он от одного выстрела в голову и что следствие уже идет. Официально эту информацию следователи пока не комментируют, URA.RU отправило запрос в военное следственное управление.
«Прапорщик пистолет ко лбу приставил, типа в шутку. А он заряжен оказался», — сообщил бывший военнослужащий части, знакомый с погибшим и сослуживцами, редакции «Подъем». По их данным, ЧП произошло в воинской части №87714, расположенной в селе Перевальное, в Симферопольском районе Крыма.
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