В Крыму расследуют убийство контрактника старшим по званию

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Мать погибшего говорит, что он мечтал быть военным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Крыму солдата-контрактника застрелил сослуживец. Рассматривают несколько версий: умышленное убийство, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и другие.

«Моего сына больше нет, его застрелил старший по званию», — пишет в социальной сети мать погибшего. Она уточняет, что умер он от одного выстрела в голову и что следствие уже идет. Официально эту информацию следователи пока не комментируют, URA.RU отправило запрос в военное следственное управление.

«Прапорщик пистолет ко лбу приставил, типа в шутку. А он заряжен оказался», — сообщил бывший военнослужащий части, знакомый с погибшим и сослуживцами, редакции «Подъем». По их данным, ЧП произошло в воинской части №87714, расположенной в селе Перевальное, в Симферопольском районе Крыма.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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