Россия рискует долго пробыть на плато по заболеваемости коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не исключено, что после достижения пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, для жителей России есть риск долгого пребывания на плато. При этом число заразившихся все равно будет высоким, и ждать спада стоит только во второй половине весны. Такое заявление сделал научный сотрудник Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Я боюсь, что на плато мы будем держаться долго, вторая половина весны, может быть, принесет облегчение», — сказал Альтштейн изданию РИА «Новости».

По словам вирусолога, на уровень заболеваемости могут оказать влияние несколько факторов, один из которых — соблюдение правил профилактики. Также высока вероятность, что если испытание вакцин покажет свою эффективность, и производство препарата будет налажено, это позволит снизить количество заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Ранее Альтштейн рассказал URA.RU, что повторно коронавирусом могут заразиться те, у кого был слабый иммунитет при первом заражении. При этом болезнь во второй раз может переноситься тяжелее.

Сегодня в России был побит абсолютный рекорд по количеству заразившихся COVID-19. Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране выявили 20 582 новых случая.