В ВОЗ назвали условие для признания российской вакцины

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Критерии признания пока не названы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса будут рекомендовать, если она будет соответствовать определенным критериям. Об этом заявил представитель организации.

«В этом случае ВОЗ внесет „Спутник V“ в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования», — пишет РИА «Новости» со слов представителя. Однако критерии пока не перечислены.

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предложили сделать главным производителем вакцины от коронавируса в России по заявлению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Именно этот центр разработал вакцину «Спутник V». Ранее ученые из центра назвали побочные эффекты разработанного им препарата «Спутник V». Среди них — повышение температуры до 38 градусов максимум на два дня, покраснение в месте укола, головная боль и дискомфорт в мышцах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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