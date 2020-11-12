В ВОЗ назвали условие для признания российской вакцины

Российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса будут рекомендовать, если она будет соответствовать определенным критериям. Об этом заявил представитель организации.
«В этом случае ВОЗ внесет „Спутник V“ в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования», — пишет РИА «Новости» со слов представителя. Однако критерии пока не перечислены.
Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предложили сделать главным производителем вакцины от коронавируса в России по заявлению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Именно этот центр разработал вакцину «Спутник V». Ранее ученые из центра назвали побочные эффекты разработанного им препарата «Спутник V». Среди них — повышение температуры до 38 градусов максимум на два дня, покраснение в месте укола, головная боль и дискомфорт в мышцах.
Подписывайтесь на URA.RU в