Украинский дипломат предложил вернуть Крым силой

Роман Бессмертный призвал Киев провести военную операцию с целью захвата Крыма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Власти Киева должны принимать жесткие меры по захвату Крыма. Об этом заявил экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный.

По его словам, единственно возможный способ урегулировать проблему Крыма — это «вернуть его силой». «После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — сказал дипломат в эфире крымско-татарского телеканала ATR. По его мнению, в первую очередь Киеву нужно отселить с полуострова всех, «кто лоялен». Каким образом украинские власти собираются это провернуть, он не уточнил.

В Госдуме назвали предложение украинского дипломата силой отобрать Крым проявлением сказочного идиотизма. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил парламентарий от полуострова Михаил Шеремет. По его словам, такие украинские деятели дискредитируют своей неадекватностью всю страну.

Ранее Бессмертный заявил, что Киев сможет вернуть Крым при поддержке Белоруссии. Он объяснил это тем, что в республике живет много украинцев, которые поддерживают власти Украины. Однако, как передает RT, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Россия не вернет Крым. Он отметил, что данный вопрос окончательно решен и обсуждению не подлежит.